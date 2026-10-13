Farioli espera um Betis forte e avisa: Samu e Zaidu viajaram "para jogar" na Champions

Francesco Farioli prevê um desafio exigente para o FC Porto frente ao Real Betis, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa de antevisão, esta terça-feira, o treinador portista elogiou a forma da equipa espanhola e destacou a experiência de Manuel Pellegrini, a quem chamou "um treinador lendário", com mais de 1200 jogos como técnico.

"Esperamos uma equipa que, como nós, queira ganhar", afirmou Farioli, antecipando um adversário com qualidade em todas as posições e particularmente veloz no ataque. O treinador alertou para o perigo das transições do Betis e disse que o FC Porto terá de apresentar a sua melhor versão.

Farioli deixou também uma nota de preocupação sobre o relvado do Estádio La Cartuja, que deverá receber o encontro. O técnico espera que o piso não esteja nas melhores condições, à semelhança do que aconteceu na deslocação à Madeira, mas lembrou que a equipa tem de estar preparada para se adaptar. A condição do terreno, admitiu, pode ter impacto físico e mental nos jogadores.

Questionado sobre a presença de Samu e Zaidu na convocatória, o treinador foi claro: "Ambos viajaram não só para fazer companhia, mas para jogar." Ainda assim, explicou que fará avaliações aos jogadores antes de decidir o onze. João Costa e Nehuén Pérez também regressaram às opções, enquanto Jan Bednarek está suspenso e William Gomes e Vasco Sousa ficaram de fora.

O FC Porto procura os primeiros pontos na prova depois de perder por 2-0 com o Manchester City, no Dragão. O Betis chega ao encontro depois de vencer o Lille, em França, por 3-2. A partida disputa-se esta quarta-feira, às 20h00, em Sevilha.