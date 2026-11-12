Família Maurício concretiza compra do Estádio do Bessa por 33 milhões de euros

O Estádio do Bessa passou oficialmente para a família Maurício, proprietária do grupo Confrasilvas, com a efetivação da escritura de compra. A conclusão do negócio concretiza a operação de 33 milhões de euros aprovada pelos credores do Boavista e marca uma nova etapa no processo de alienação do património do clube.

A proposta pelo estádio e pelo complexo desportivo adjacente tinha recebido luz verde em 7 de outubro, no âmbito do processo de insolvência do Boavista Futebol Clube. A oferta foi apresentada através da leiloeira Leilosoc por uma sociedade integrada no grupo Confrasilvas, liderado por Jorge Silva Maurício. A realização da escritura sucede à aprovação da venda pelos credores, que ocorreu no mesmo dia em que foi rejeitado o plano de recuperação apresentado pela direção axadrezada.

O valor do negócio supera o mínimo de cerca de 32,9 milhões de euros estabelecido para a venda conjunta dos dois ativos. Antes desse entendimento, o património tinha sido colocado em leilão eletrónico, mas a melhor proposta conjunta, de 25,7 milhões de euros, ficou abaixo da fasquia exigida. A oferta de 33 milhões permitiu ultrapassar esse impasse.

A mudança de proprietário ocorre numa altura em que o Boavista continua a procurar uma solução para assegurar a sua continuidade. Em 27 de outubro, o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia suspendeu por 30 dias o encerramento da atividade, previsto para o final desse mês, na sequência de um pedido apresentado pelo clube e por credores que representam mais de metade dos créditos reconhecidos no processo.

Nesse pedido, os requerentes defenderam que a adjudicação do estádio e dos terrenos permitiria reduzir significativamente o passivo, embora obrigasse a reorganizar o clube e a rever as suas fontes de receita. A operação foi apresentada como uma oportunidade para abrir novas perspetivas de recuperação, mas a compra do Bessa não equivale, por si só, à resolução da insolvência do Boavista.

Ainda em outubro, tinha sido depositado na conta da massa insolvente o sinal da adjudicação. Segundo informação transmitida à Lusa por uma fonte ligada ao processo, essa verba destinava-se a regularizar encargos da massa insolvente, créditos garantidos da Autoridade Tributária relativos ao Imposto Municipal sobre Imóveis e créditos laborais reconhecidos, estes no montante de 734.805,85 euros.

A direção de Rui Garrido Pereira anunciou, entretanto, a intenção de prosseguir as negociações com os credores para encontrar uma solução de recuperação. Num comunicado divulgado em 27 de outubro, o clube explicou que o prazo adicional concedido pelo tribunal permitiria aprofundar os contactos e procurar um entendimento sobre a sustentabilidade futura da instituição. A escritura do Bessa concretiza agora a alteração da propriedade do seu principal recinto, enquanto prossegue a procura de uma solução para o clube.