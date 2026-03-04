FADU quer aumentar prática desportiva nas universidades em 15% ao ano

A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) apresentou, em Aveiro, o novo Programa de Fomento do Desporto Universitário (+DU), uma iniciativa estratégica que pretende aumentar a prática desportiva no ensino superior em pelo menos 15% ao ano. O plano tem como base os cerca de 40 mil estudantes já envolvidos em atividades desportivas universitárias no ano letivo de 2025/26, podendo o crescimento atingir os 25%, mediante avaliação do impacto das medidas implementadas.No âmbito do +DU, a FADU prevê um investimento anual que poderá variar entre 10 mil e 30 mil euros. Este montante inclui uma verba fixa de 10 mil euros, à qual poderá somar-se uma componente variável até 20 mil euros, dependendo das receitas e parcerias asseguradas. Os projetos apoiados poderão receber financiamento até 80% do respetivo orçamento, com um limite máximo de dois mil euros por iniciativa local..O programa está estruturado em quatro áreas estratégicas: promoção da saúde e do bem-estar físico e mental dos estudantes, formação e desenvolvimento de carreiras duais para estudantes-atletas, inovação e produção de conhecimento associadas ao desporto e, ainda, reforço da coesão territorial e do desenvolvimento regional.Durante a apresentação, o presidente da FADU, Diogo Salgado Braz, sublinhou a importância do desporto universitário no contexto académico. Segundo o dirigente, esta dimensão tem vindo a ganhar relevância nas estratégias das instituições de ensino superior, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar dos estudantes, para a atratividade institucional e para o desenvolvimento de competências transversais relevantes para o futuro profissional..FADU congratula-se com estatuto de estudante atleta do ensino superior.Mulheres em maioria para as Universíadas