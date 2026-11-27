O Grupo TAVFER, nos seus mais de cinquenta anos de existência, sempre pautou o seu comportamento pela estreito e rigoroso cumprimento das normas legais e regulamentares, nunca tendo estado em posição de lhe poder ser imputado qualquer ilícito criminal, contra-ordenacional, disciplinar ou de qualquer outra espécie.

Lamenta, portanto, as imputações de alegada ingerência ao nível da gestão do futebol do Vitória Futebol Clube, imputações que são falsas, injustas e lesivas do seu bom nome.

Nos três anos em que tem vindo a prestar um apoio fundamental para a existência do Vitória, o respeito pela sua identidade, pela sua história e pela sua autonomia constitui um princípio do qual a TAVFER não abdica. A proximidade ao Clube e a vontade de contribuir para o seu sucesso não podem ser confundidas com qualquer pretensão de condicionar decisões ou de substituir quem tem a responsabilidade e a legitimidade para as tomar.

A TAVFER não pretende exercer qualquer tutela sobre o futebol do Vitória, interferir nas competências dos seus responsáveis ou determinar opções que pertencem exclusivamente às estruturas competentes.

O apoio ao Vitória não confere à TAVFER o direito de dirigir os seus destinos, nem representa uma intenção de o fazer. Confundir apoio com ingerência é atribuir-lhe um propósito que rejeitamos e significaria desvirtuar o sentido da nossa ligação ao Clube.

A crítica e o escrutínio são legítimos e devem ser respeitados. Porém, exigem igual sentido de responsabilidade: qualquer imputação de interferência deve assentar em factos concretos e verificáveis e não em meras previsões, insinuações ou interpretações apresentadas como certezas.

A TAVFER não procura alimentar polémicas nem contribuir para divisões no seio da família Vitoriana. Não pode, contudo, deixar sem resposta acusações que põem em causa a sua actuação, o apoio que tem dado e o respeito que dedica a esta instituição, especialmente quando as mesmas vêm de dentro e se escondem em denúncias anónimas.

A nossa posição é clara: continuar a apoiar o Vitória, não o deixando cair, mas sempre respeitando a sua autonomia, reconhecendo aos seus órgãos o exercício pleno das respectivas competências e, sobretudo, de acordo com a vontade soberana dos seus associados.

É com esse sentido de responsabilidade que a TAVFER continuará a pautar a sua conduta, colocando o respeito pelo Vitória e pelo seu bom nome acima de qualquer controvérsia, estando, naturalmente, ao dispor das entidades competentes para qualquer esclarecimento que seja necessário.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TAVFER



Fernando Tavares Pereira