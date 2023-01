Roberto Martinez. Ex-selecionador belga apontado a Portugal

Roberto Martinez está a ser apontado como sucessor de Fernando Santos. Segundo o jornal The Telegraph o técnico espanhol, de 49 anos, que deixou o cargo de selecionador da Bélgica após o Mundial 2022, está no radar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar de nunca ter vencido uma grande competição liderou a chamada geração de ouro do futebol belga. No comando da seleção belga, Martinez tem como melhor resultado as meias finais do Mundial 2028, tendo terminado em terceiro lugar. No Euro 2020 ficou-se pelos quartos-de-final ao perder para a vencedora Itália e no Mundial 2022 ficou pela fase de grupos, acabado por deixar o banco belga.

Desde Scolari, que Portugal tem apostado em selecionadores nacionais: Carlos Queiroz, Paulo Bento e Fernando Santos. Agora depois do "não" de José Mourinho, Fernando Gomes terá olhado para opções internacionais e Martinez é uma delas. O presidente da Federação tem recusado a ideia de apostar num interino para assegurar o início do apuramento para o Euro 2024 e quer apresentar uma solução ainda em janeiro.