Ex-jogador do PSG e campeão olímpico pelos Camarões morre aos 40 anos

O ex-futebolista camaronês e campeão olímpico Modeste M'Bami morreu aos 40 anos, informou o seu agente neste sábado.

"Estive a conversar com a namorada dele, que me confirmou a notícia", disse Franck Belhassen à AFP, acrescentando que M'Bami morreu na cidade francesa de Le Havre.

De acordo com o jornal desportivo L'Equipe, M'Bami morreu de ataque cardíaco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

M'Bami foi campeões olímpico pelos Camarões em Sydney em 2000 e jogou 38 vezes pelos Leões Indomáveis, incluindo a final da Taça das Confederações de 2003 e a final da Taça das Nações Africanas cinco anos depois.

Ao longo da sua carreira representou o Paris Saint-Germain, emblema pelo qual conquistou duas Taças de França, e o Marselha.

"O PSG soube com profunda tristeza da morte hoje do nosso ex-jogador Modeste M'Bami. O clube deu as suas sinceras condolências à família e entes queridos", escreveu o PSG na sua conta no Twitter.

O Marselha lamentou a "morte repentina", enquanto o Le Havre expressou "tristeza tremenda".

Depois de uma carreira em clubes de França, M'Bami, que nasceu em Yaoundé, também jogou em Espanha, China, Arábia Saudita e Colômbia.

M'Bami voltou para França e passou duas temporadas no Le Havre entre 2014 e 2016.