Euro2020. Suíça elimina França nos penáltis e defronta Espanha nos quartos de final

A Suíça afastou esta segunda-feira a campeã mundial em título França nos oitavos de final do Euro2020 de futebol, ao prevalecer nos penáltis (5-4), após recuperar de dois golos de desvantagem no tempo regulamentar, para empatar 3-3, em Bucareste.

O 'herói' dos helvéticos, que nunca tinham chegado aos 'quartos' e vão ter pela frente a Espanha, acabou por ser o guarda-redes Yann Sommer, ao parar o último pontapé do desempate, apontado por Kylian Mbappé, que viveu uma noite desastrada.

Se foi o dono da baliza do Borussia Mönchengladbach, de 32 anos, a sair em 'ombros', durante muitos minutos esse 'título' parecia destinado ao guarda-redes Hugo Lloris, que, aos 55 minutos, relançou a França, ao deter um penálti que daria o 2-0 à Suíça.

RESULT: Switzerland through to quarter-finals after thrilling shoot-out!



WHAT A GAME!



Did you see that coming!? #EURO2020 - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Depois do benfiquista Haris Seferovic inaugurar o marcador, aos 15 minutos, com o golo 800 em fases finais do Europeu, Ricardo Rodríguez teve a oportunidade de dobrar a liderança dos helvéticos, mas não logrou bater o guarda-redes do Tottenham.

A França animou e deu a volta ao jogo, com dois golos de 'rajada' de Karim Benzema (57 e 59 minutos) e um de Paul Pogba (75), tão magnífico como a sua exibição, mas, quando tudo parecia decidido, Seferovic 'bisou' (81) e 'ressuscitou' os helvéticos.

Karim Benzema. Pure magic. On repeat. @HisenseSports | #EUROSkills | #EURO2020 pic.twitter.com/Hc7GdMujiN - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Entrado para o lugar de Shaqiri, seria Mario Gravanovic a forçar o prolongamento, com um remate forte e colocado, que entrou junto do poste direito de Lloris, já aos 90 minutos.

No tempo extra, a França criou várias ocasiões para fazer o quarto golo, mas, já sem Griezmann (saiu aos 88 minutos) e Benzema (saiu aos 94) e com Mbappé desastrado, não o conseguiu e, depois, caiu nos penáltis. Os dois finalistas de 2016 estão fora.

A França, como novidade, e a Suíça entraram ambas em 3-4-1-2, com três centrais, dois laterais adiantados -- Rabiot na esquerda dos gauleses, desfalcados de Lucas Hernández e Digne -- e um 'cérebro' (Griezmann e Shaqiri) nas costas dos dois avançados.

Mbappé viveu a pior noite da sua carreira

As arrancadas de Mbappé pautaram o início do jogo, mas, aos 15 minutos, no primeiro ataque perigoso, foi a Suíça a marcar primeiro, com Zuber a centrar da esquerda e, no meio da área, Seferovic a ganhar de cabeça e a desviar a bola de Lloris.

Em desvantagem, a França lançou-se em busca do empate, mas, até ao intervalo, raramente conseguiu incomodar Sommer, com Mbappé a ser o mais rematador, mas sempre sem pontaria.

Para a segunda parte, Deschamps abdicou de um dos centrais (Lenglet) e lançou o 'velocista' Coman, mas, logo aos 55 minutos, a Suíça teve enorme oportunidade para aumentar a vantagem, após falta na área de Pavard sobre Zuber.

Ricardo Rodríguez foi o jogador chamado a bater o castigo máximo e falhou, culpa também de Lloris, que se atirou para o lado direito e logrou a defesa. Esta jogada marcou os minutos seguintes, já que animou a França e abateu a Suíça.

Dois minutos volvidos, Benzema recebeu um passe na zona frontal de Mbappé, dominou a bola com dificuldade, mas com classe, e depois fê-la sobrevoar Sommer, para a igualdade.

Ainda a festejar, a França voltou a faturar dois minutos volvidos, já que, aos 59, Benzema 'bisou', desta vez de cabeça, ao segundo poste, depois de um centro da esquerda de Griezmann, lançado por Mbappé.

Switzerland have reached the quarter-final of a major tournament for the first time in 67 years #EURO2020 pic.twitter.com/8Esi3UfjIW - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

A França estava claramente por cima no encontro e foi sem grande surpresa que chegou ao terceiro golo, aos 75 minutos, num monumental pontapé de Pogba, fora da área, com a bola a entrar junto ao ângulo superior esquerdo de um 'impotente' Sommer.

O encontro parecia decidido, mas, seis minutos depois, Seferovic voltou a marcar de cabeça, com novo remate fora do alcance de Lloris, depois de se impor entre os centrais gauleses, em resposta a um centro da direita de Mbabu.

Gavranovic marcou e restabeleceu, aos 90, a igualdade

Aos 85 minutos, Gavranovic, que havia substituído Shaqiri, marcou, mas em fora de jogo, para, aos 90, restabelecer mesmo a igualdade, com um grande tiro à entrada da área, colocando a bola junto ao poste direito, após passe de Xhaka.

O prolongamento afigurava-se agora como inevitável, mas quase não aconteceu, pois, aos 90+4 minutos, Coman dominou no peito na área e, com Sommer batido, atirou à barra.

Na primeira parte do tempo extra, Pavard teve uma grande oportunidade para recolocar a França no comando, mas Sommer respondeu com grande defesa, aos 95 minutos.

Os gauleses, sempre liderados por Pobga, continuaram por cima na segunda parte, mas Mbappé continuou desastrado a finalizar, nomeadamente aos 109 e 110 minutos, e, aos 114, ainda fez de defesa helvético, parando um remate de Giroud.

Granit Xhaka foi eleito o homem do jogo

O encontro decidiu-se, assim, nas grandes penalidades e, ao contrário do que sucedeu no tempo regulamente, desta vez Lloris não defendeu nenhuma, enquanto Sommer parou a última, de Mbappé, que viveu uma das piores noites da carreira.

O médio dos helvéticos, Granit Xhaka foi eleito, para a UEFA, o homem do jogo. "Impressionante no meio campo, tanto ofensivamente quanto defensivamente", destacou.

Impressive in midfield both offensively and defensively Switzerland captain Granit Xhaka takes the plaudits @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/sRnXc4yA2Y - UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Nos quartos de final, a Suíça, que nunca tinha chegado aos 'quartos', mede forças com a Espanha, que bateu a Croácia por 5-3, após prolongamento, num embate marcado para sexta-feira, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia.

Atualizado às 00:09