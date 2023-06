Estrela da Amadora vence Marítimo com Evra e mais dez mil nas bancadas a ver

Com dez mil adeptos nas bancadas, incluindo o novo investidor Patrice Evra, o Estrela da Amadora venceu hoje o Marítimo (2-1), na primeira mão do playoff da I Liga. A equipa da Reboleira ainda esteve a vencer por 2-0, com golos de Régis Ndo (3') e Jean Felipe (80'), mas viu os insulares reduzir o marcador perto do fim do jogo, por Cláudio Winck.

No próximo dia 11 voltam a encontrar-se no Caldeirão dos Barreiros para decidir se os tricolores sobem à I Liga ou se os verde-rubros descem à II Liga.

Antes do intervalo, o jogo foi interrompido durante cerca de cinco minutos para dar assistência médica a um adepto que caiu da bancada. Apesar do aparato da queda desamparada de cerca de três metros, o adepto queria regressar à bancada, mas acabou convencido pelos paramédicos e pela polícia a sair para receber a assistência apropriada.

O Estrela da Amadora procura voltar ao principal campeonato nacional, que já disputou 16 vezes, a última das quais em 2008-09, enquanto o Marítimo tenta evitar a descida ao segundo escalão - a última vez foi em 1984-85 -, e garantir a 44.ª presença entre os grandes do futebol português.