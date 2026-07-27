Estoril Open:  do court aos negócios. Estoril Open reforça peso económico
Paulo Spranger
Desporto

Estoril Open:  do court aos negócios. Estoril Open reforça peso económico

João Zilhão faz um balanço “extremamente positivo” da primeira edição disputada em julho, garante o ATP 250 para 2027 e revela que estão em curso conversas para uma futura casa própria do torneio.
Cecília Carmo
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