Embolo seguiu Shaqiri no caminho até Portugal

No jogo do "ora marcas tu, ora marco eu", a Suíça levou a melhor sobre a Sérvia (3-2) na última jornada do grupo G do Mundial 2022 e marcou encontro com Portugal nos oitavos de final (jogo é terça-feira às 19.00).

Os suíços tinham a estatística a seu favor - o empate podia servir para passar aos oitavos, dependendo do que aconteceria no outro jogo do grupo -, mas a entrada no jogo foi de quem queria ganhar. Com maior posse de bola a equipa helvética privilegiava o ataque organizado e chegou cedo e de forma impetuosa ao golo, pelo experiente Xherdan Shaqiri, que aos 20 minutos se tornou no primeiro suíço a marcar em três Campeonatos do Mundo de futebol.

A Sérvia via-se assim obrigada a ripostar com ataques rápidos e verticais, contribuindo com excelentes momentos de futebol e algumas ocasiões flagrantes para marcar, para além dos dois golos que lhe permitiram uma remontada em oito minutos. Mitrovic empatou o jogo aos 27 minutos com um cabeceamento fulminante e Dusan Vlahovic fez o 2-1 aos 35".

Para fechar uma primeira parte frenética mais um golo... no caso para a Suíça. Numa grande jogada de Shaqiri e Sow, o médio do Eintracht Frankfurt viu Widmer e permitiu-lhe servir Embolo para o 2-2.

Pedia-se mais do mesmo para o segundo tempo e logo a abrir a segunda parte, Remo Freuler, após grande jogada de Embolo, voltou a meter a Suíça na frente e a colocar em evidencia as fragilidades defensivas da equipa sérvia, que assim sofria o sétimo golo no Qatar 2022. Breel Embolo esteve perto de aumentar esse item negativo, mas falhou de forma escandalosa o quarto golo da Suíça!

O falhanço do jovem nascido nos Camarões deu alento ao esforço sérvio pelo empate. Logo depois a equipa de Dragan Stojkovic ficou a pedir grande penalidade por falta de Schar sobre Mitrovic, mas nem o árbittro nem o VAR viram qualquer falta na área. Depois disso o ritmo esmoreceu, muito por culpa de Zakaria, que entrou para meter gelo nas investidas sérvias.

Christian Fassnacht ainda desperdiçou o golo da tranquilidade helvética na cara de Milinkovic-Savic, mas não beliscou o triunfo da Suíça, que assim se colocou no caminho de Portugal. O nervosismo sérvio veio ao de cima no final do jogo, que terminou num ambiente tenso entre empurrões e frustrações.

A Sérvia que obrigou Portugal a jogar um playoff para chegar ao Qatar disse assim adeus ao Mundial 2022 em último lugar, com um ponto, atrás dos Camarões (4), da Suíça (6) e do Brasil (6).

