Djokovic vence estreante Kyrgios e conquista 21.º Grand Slam

O tenista sérvio Novak Djokovic, número três mundial, conquistou este domingo o sétimo título em Wimbledon e o 21.º do Grand Slam, ao impor-se na final ao australiano Nick Kyrgios, em quatro sets.

Frente ao 40.º do ranking ATP, que beneficiou da desistência do espanhol Rafael Nadal para se estrear em finais de majors, Djokovic confirmou o favoritismo, impondo-se por 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3), em três horas.

Com o sétimo triunfo na relva do All England Club, o primeiro cabeça de série, de 35 anos, desempatou com o suíço Roger Federer no número de Grand Slams conquistados e está agora a apenas um major do recorde de Nadal.