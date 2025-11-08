Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Djokovic brilha em Atenas com a conquista do seu 101.º título da carreira

O tenista sérvio começou a final do torneio a perder, mas deu a volta e venceu por 2-1.
Carlos Nogueira
Novak Djokovic conquistou este sábado, 8 de novembro, o seu 101.º título ao vencer o italiano Lorenzo Musetti na final do torneio de Atenas. Este foi também o 72.º troféu do tenista sérvio em piso rápido, afastando-se do suíço Roger Federer, com detinha o recorde.

Mas este feito de Djokovic não foi fácil, uma vez que Musetti venceu o primeiro set por 6-4, tendo depois visto o recordista de títulos do Grand Slam vencer os restantes parciais por 6-3 e 7-5.

O número 5 do ranking mundial, alcançou aos 38 anos e cinco meses a distinção de campeão mais velho do circuito ATP desde 1977, ano em que Ken Rosewall conquistou o torneio de Hong Kong com 43 anos e 11 dias.

Depois de ter vencido em Genebra este ano, Djokovic está a apenas dois títulos de Federer e a oito do recordista de troféus, o norte-americano Jimmy Connor.

Musetti, que procurava o terceiro título da carreira, falhou o acesso ao ATP Finals, que começam domingo em Turim.

