Djibrilo Iafa conquista bronze mundial no judo paralímpico

Djibrilo Iafa conquistou a medalha de bronze na categoria J1 -70 kg do Campeonato do Mundo de Judo da IBSA, que decorre em Tbilisi, na Geórgia. O judoca português respondeu à derrota nas meias-finais com um ippon em apenas 14 segundos frente ao brasileiro Elielton de Oliveira, assegurando um lugar no pódio da mais importante competição mundial de judo para atletas cegos e com baixa visão.

O atleta do Clube Judo Total iniciou a prova com um triunfo por ippon sobre o indonésio Junaedi, nos 16 avos de final, e ultrapassou depois o russo Viktor Rudenko, nos oitavos, por yuko. Nos quartos de final, voltou a impor-se por ippon, diante do mongol Ochirvaani Yadamsuren, resultado que lhe abriu as portas das meias-finais.

Na luta pelo acesso à final, Iafa encontrou o romeno Alex Bologa, campeão paralímpico em Paris 2024 na então categoria J1 -73 kg. O português acabou derrotado por waza-ari, mas não deixou que esse desaire comprometesse a ambição de voltar a subir ao pódio. No combate de atribuição do bronze, entrou determinado e resolveu a contenda com Elielton de Oliveira praticamente no arranque.

A medalha em Tbilisi confirma a consistência de Djibrilo Iafa no circuito internacional e prolonga uma época já marcada pelo terceiro lugar nos Campeonatos da Europa da IBSA, disputados em agosto, em Heidelberg, na Alemanha. Na Geórgia competiu também Gabriel Covas, igualmente em J1 -70 kg, mas foi afastado na primeira ronda pelo cazaque Assylan Nurdauletov e perdeu depois na repescagem com o mesmo brasileiro que Iafa viria a derrotar para conquistar a medalha.

Aos 34 anos, Djibrilo Iafa soma mais um capítulo de relevo num percurso construído com persistência. Depois de perder progressivamente a visão na adolescência, praticou natação e goalball antes de descobrir o judo aos 21 anos. O tatami tornou-se o seu caminho para o alto rendimento: em 2015 aceitou participar num estágio internacional em França e passou a dedicar-se inteiramente à modalidade.

A progressão levou-o aos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, onde foi nono classificado, e culminou na medalha de bronze de Paris 2024, em -73 kg J1. Esse pódio foi histórico para o judo português em Jogos Paralímpicos e correspondeu à centésima medalha de Portugal na competição. Agora, com a nova medalha mundial, Iafa reforça o estatuto de uma das figuras maiores do desporto paralímpico nacional.