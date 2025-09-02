Diogo Jota e Jorge Costa homenageados e condecorados a título póstumo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira, dia 2 de setembro, os futebolistas Jorge Costa e Diogo Jota com a Ordem do Mérito, a título póstumo. O Governo atribuiu-lhes medalhas de Mérito Desportivo e a Federação homenageou-os com camisolas em bronze, que ficarão expostas na Cidade do Futebol.No discurso, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que Diogo Jota e Jorge Costa eram “iguais na paixão pela vida, na alegria de viver, na doação, na capacidade de sonhar, de viver, de esperar e de lutar”. O Presidente da República explicou que Diogo Jota já a iria receber porque tenciona condecorar todos os futebolistas da seleção devido à conquista da Liga das Nações. Já sobre Jorge Costa afirmou que “estava escrito nos astros”. Diogo Jota, que atuava no Liverpool, morreu a 3 julho, num acidente de viação que também vitimou o seu irmão, André Silva. Jorge Costa, ex-capitão portista e diretor de futebol do clube, morreu 5 de agosto, devido a uma paragem cardiorrespiratória..Diogo Jota (1996-2025). O rapaz que preferia jogar à bola.As condecorações foram entregues às famílias dos jogadores, numa cerimónia de homenagem na Cidade do Futebol, em Oeiras, que contou com a participação da seleção nacional, depois de realizar o primeiro treino no arranque da fase de qualificação para o Mundial2026, frente à Arménia (sábado) e Hungria (dia 9). O Governo, representado pelo primeiro-ministro e pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, condecorou Diogo Jota com a Medalha de Honra do Mérito Desportivo e Jorge Costa com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, “ambas símbolo de gratidão e reconhecimento”. Já o presidente da FPF, Pedro Proença, homenageou ambos com camisolas em bronze e garantiu que jamais serão esquecidos: “Defenderam com valentia e dedicação as cores da bandeira. Promoveram em Portugal e no estrangeiro os valores que todos defendemos. Cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, contribuíram para sermos aquilo que hoje somos.”.Jorge Costa (1971-2025). O capitão que jamais será esquecido .Ronaldo, Marcelo e Montenegro apoiam campanha de ajuda aos bombeirosConcluída a cerimónia de homenagem, Cristiano Ronaldo fez questão de passar no call centar e cumprimentar quem estava no call center da campanha solidária Portugal Conta Connosco, destinado a angariar fundos para a Liga dos Bombeiros Portugueses, lançada pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Fundação FPF. Também Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro marcaram presença no espaço e, além de cumprimentar quem estava a receber chamadas, também eles se colocaram no papel de voluntários.A campanha Portugal Conta Connosco prolonga-se até 11 de outubro, dia do Portugal-República da Irlanda, da fase de apuramento para o Mundial2026, cuja receita reverte, em parte, para esta causa, segundo informou o organismo liderado por Pedro Proença.