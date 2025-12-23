Diogo Costa renova com o FC Porto até 2030 e baixa cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros

O guarda-redes internacional português Diogo Costa renovou com o FC Porto, ficando vinculado ao líder da I Liga portuguesa de futebol até 2030, com cláusula de rescisão reduzida para 60 milhões de euros, anunciou esta terça-feira, 23 de dezembro, o clube.O capitão portista, de 26 anos, cumpria contrato até junho de 2027 e estendeu agora a sua ligação aos dragões por mais três temporadas.O guardião, que fez toda a sua carreira profissional nos azuis e brancos, viu assim o seu valor de cláusula de rescisão diminuir em 15 milhões de euros relativamente ao anterior contrato.. Diogo Costa chegou ao FC Porto em 2011/12 e estreou-se na equipa principal em 2019/20, tendo também jogado pela equipa B e nos juniores, nos quais ganhou a Youth League.Desde 2021/22, tornou-se definitivamente o titular da baliza portista, conquistando depois o estatuto de indiscutível também na seleção 'AA' portuguesa, com 42 internacionalizações e a conquista da Liga das Nações, no passado mês de junho, bem como as participações no Mundial2022 e no Euro2024.Pelo FC Porto, venceu dois campeonatos nacionais (2019/20 e 2021/22), três Taças de Portugal (2021/22, 2022/23 e 2023/24) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2022/23 e 2024/25), sendo o jogador com mais anos de serviço aos 'azuis e brancos' no atual plantel.Na presente temporada, Diogo Costa soma 22 jogos em todas as competições e lidera a defesa menos batida da I Liga portuguesa, com apenas quatro golos sofridos.