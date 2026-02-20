Diogo Carmona: “Às vezes precisamos de ver um exemplo para saber que somos capazes”
Diogo Carmona: “Às vezes precisamos de ver um exemplo para saber que somos capazes”

Do skate ao para-snowboard em pouco mais de três anos, chega aos Jogos Paralímpicos de Inverno como o primeiro único português na modalidade e quer ajudar a dar visibilidade ao desporto adaptado.
