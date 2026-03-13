Diogo Carmona estreia Portugal nos Jogos Paralímpicos: “Provavelmente o maior marco da minha vida”
Diogo Carmona estreia Portugal nos Jogos Paralímpicos: “Provavelmente o maior marco da minha vida”

Snowboarder português compete no banked slalom e assume ambição de surpreender, apesar de reconhecer o nível dos adversários: “As probabilidades não estão do meu lado, mas espero surpreender.”
