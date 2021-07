De Simões a André Ventura. Benfiquistas reagem e há quem peça eleições antecipadas

António Simões é uma das maiores figuras do universo do Benfica e um crítico da gestão de Luís Filipe Vieira e não esconde a "dor na alma" de ver o seu Benfica arrastado para lama mais uma vez com a detenção do presidente encarnado esta quarta-feira.

"Isto não me surpreende. Não sei qual será o desfecho deste caso, mas isto prejudica gravemente o Benfica. Mesmo que não aconteça nada ao presidente, há situações preocupantes, incluindo para a imagem para o clube", disse o antigo jogador, lembrando que a detenção tira credibilidade aos títulos e à liderança de Vieira. E por isso ele não se revê neste Benfica e não se cansa de o dizer publicamente, mesmo que isso lhe tenha custado algumas inimizades.

Manuel Damásio apelou à calma e à presunção de inocência de Luís Filipe Vieira. "São momentos que custam, porque envolvem amigos e o meu clube. Está tudo numa fase muito inicial e por isso peço aos benfiquistas que não tomem posições quanto ao presidente. Vamos aguardar serenamente, porque tudo isto é muito confuso. Vamos ter calma e ouvir o que a justiça tem a dizer", pediu o ex-presidente (1994 e 1997).

Bruno Costa Carvalho, ex-candidato à presidência do Benfica pediu a demissão de Vieira e eleições antecipadas: "Luís Filipe Vieira deverá apresentar, de imediato, a sua demissão do Benfica e ir defender-se, como melhor entender, sem arrastar mais o nome do clube. Quanto ao resto da Direção, o único caminho é a demissão e a convocação, imediata, de novas eleições."

Já o Movimento Servir o Benfica, que apresentou candidatura às últimas eleições presidenciais, exige a demissão do presidente das águias e convocação de eleições antecipadas e de forma célere. "O Servir o Benfica defende também demissão de todos os elementos dos Órgãos Sociais do Clube e a convocação urgente de eleições antecipadas"

O conhecido adepto benfiquista e líder do Chega, André Ventura espera que "não haja qualquer tipo de exceção" por se tratar do Presidente do Benfica: "Neste tipo de crimes não pode haver nomes ou cargos. Estou aqui como líder do Chega e representante dos portugueses e é isso que os portugueses querem, seja o Luís Filipe Vieira seja outro dirigente qualquer seja desportivo ou político. Estamos a falar de crimes sob suspeita de lesarem o País e os contribuintes e por isso o que espera é que a justiça seja rápida, eficaz e transparente."

"Uma detenção como esta tem um impacto desportivo e nacional significativo e por isso reforço a necessidade de haver rapidez e transparência e firmeza. As suspeitas são graves e espero que o tribunal possa explicar a força dos indícios e a natureza global dos crimes envolvidos. A nível desportivo os benfiquistas analisão mas é importante perceber que os milhões de dano ao Novo Banco estão aqui metidos ou não. Os portugueses têm de saber se estas suspeitas são ou não verdadeiros sob pena de começarem a não acreditar que este tipo de crimes a justiça seja feita", disse Ventura.