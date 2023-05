De penálti em penálti, Taremi ganha partida com um póquer

O FC Porto conseguiu adiar, pelo menos até este domingo, a resolução da Liga portuguesa, ao triunfar por 4-2 em Famalicão, num jogo que teve quatro penáltis (um deles para os anfitriões) e onde Taremi assinou o primeiro póquer da época na competição, ultrapassando Gonçalo Ramos como melhor marcador, com 21 golos, e chegando à centena de remates certeiros em Portugal. Com este resultado, o dérbi deste domingo em Alvalade ganha outro sabor, uma vez que o Benfica necessita de ganhar para ser campeão e o Sporting para alimentar na última ronda a esperança de chegar ao terceiro posto.

Depois de um confronto na Taça só resolvido no prolongamento e que acabou com os ânimos demasiado exaltados, as duas equipas voltaram a encontrar-se no Municipal famalicense numa partida em que apenas os visitantes ainda tinham algo a ganhar. João Pedro Sousa, o técnico da casa, não pôde contar com Francisco Moura (castigado) e Jhonder Cádiz (lesionado), pelo que apostou em Rúben Lima e Alex Dobre para os seus lugares. Do lado portista, Sérgio Conceição promoveu os esperados regressos de Iván Marcano e Otávio ao onze titular (tinham cumprido castigo na ronda anterior), para onde também saltaram Grujic (na vaga de Uribe) e Toni Martínez (em vez de Evanilson).

Num campo onde apenas perdera duas vezes para a Liga (em 1947 e 2020), o FC Porto chegou bem cedo aos golos. Não foi logo aos dois minutos, depois de Toni Martínez amortecer com o peito para Eustáquio permitir a defesa de Luiz Júnior, foi aos sete, em lance polémico: Ivo Rodrigues derrubou Otávio na área e Fábio Veríssimo apontou para a marca dos 11 metros. À primeira, Taremi marcou para o meio e o guardião da casa defendeu facilmente; no entanto, Riccieli entrou demasiado cedo na área e o juiz mandou repetir o castigo. À segunda, o iraniano não perdoou no tradicional guarda-redes para um lado, bola para o outro. E, três minutos depois, um passe fabuloso de Otávio deixou Taremi na cara de Luiz Júnior, o qual contornou antes de entregar a bola à baliza deserta e assumir a liderança dos melhores marcadores.

Um susto de passeio

Com 0-2 aos dez minutos, aquilo que podia tornar-se uma deslocação complicada para os dragões, sobretudo tendo em conta as nove vitórias seguidas pela margem mínima, ameaçava tornar-se num passeio passeio tranquilo e bucólico. Galeno ainda teve nos pés duas boas oportunidades para matar o jogo (25 e 31"), a primeira delas após um lance quase maradoniano, mas o Famalicão, que parecia entregue ao destino até aí, reentrou subitamente no jogo logo a seguir, com um grande cabeceamento de Iván Jaime a dar o melhor seguimento a um cruzamento de Ivo Rodrigues (33"), fazendo o 1-2.

O FC Porto tremeu: Pablo, isolado por Ivo, viu o seu remate ser defendido por Diogo Costa (38"). Grujic podia ter feito mais em boa posição (40") mas acabou por ser a equipa da casa a chegar ao golo, depois de uma falta imprudente, confirmada pelo VAR, de Pepê sobre o "outro" Otávio ao segundo poste. Da marca de penálti, Colombatto não perdoou, com um remate forte ao centro da baliza (44"), e foi tudo empatado para intervalo.

No regresso para o segundo tempo, o semblante preocupado de Conceição não enganava. Ainda assim, nenhum dos técnicos mexeu nas escolhas iniciais.

Mais tranquila, a equipa da casa passou a tentar controlar as coisas, frente a um FC Porto sem grande fluidez, voltando a dar a ideia de ser uma equipa nos limites. E acabou por ser um pouco por obra do acaso que voltou a chegar à vantagem, na sequência de um lance de Pepê à direita. A bola sobrou para a entrada da área, onde Eustáquio arriscou o remate - este parecia nem ir na direção do golo mas Zaydou desviou-a com a mão e Fábio Veríssimo assinalou o terceiro penálti da noite após longa consulta às imagens. Taremi não falhou apesar da estirada do guarda-redes e fez o 2-3 (67").

Mas o festival de penáltis ainda não tinha acabado. Seis minutos volvidos e um pisão de Otávio (o famalicense) a Evanilson (que rendera Toni Martínez) após um cruzamento inofensivo, foi detetado pela lupa do VAR, que o assinalou ao árbitro principal. Confirmada a desnecessária infração, Taremi voltou a ganhar o frente a frente com Luiz Júnior (75") acabando de vez com a discussão sobre o vencedor e assinando, pela primeira vez na sua carreira, um póquer. Foi um "all in" na sua melhor época até agora.

