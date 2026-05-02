Daniela Campos conquista 2.º lugar no omnium do Grande Prémio Junek Velodromes em Praga

A ciclista portuguesa Daniela Campos alcançou o segundo lugar no concurso de omnium do Grande Prémio Junek Velodromes de ciclismo de pista, disputado este sábado em Praga, na Chéquia, numa prestação consistente que reforça a presença nacional nas provas internacionais pontuáveis para o ranking da União Ciclista Internacional (UCI).A atleta olímpica portuguesa, de 24 anos, somou um total de 145 pontos no conjunto das quatro disciplinas que integram o omnium. Ao longo da competição, Daniela Campos foi quinta classificada na prova de scratch, terceira na corrida tempo, segunda na eliminação e voltou a terminar na segunda posição na corrida por pontos, garantindo assim o segundo lugar da classificação geral.A vitória pertenceu à checa Petra Ševčíková, que terminou com 169 pontos, enquanto o terceiro lugar foi ocupado pela norte-americana Reagan Pattishall, com 128 pontos.A participação da corredora portuguesa nesta prova assume particular relevância por se tratar de uma competição integrada no calendário internacional e pontuável para o ranking UCI de ciclismo de pista, fator importante no percurso de qualificação olímpica com vista aos Jogos de Los Angeles 2028.Daniela Campos vai voltar a competir no domingo, participando nas provas de scratch e corrida por pontos fora do programa olímpico, numa etapa adicional de preparação em contexto de velódromo..Daniela Campos vence em Ourém e conquista segundo título nacional de fundo seguido