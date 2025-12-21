Dani Alves quer comprar SAD de clube português

Dani Alves, antigo jogador brasileiro que esteve nas manchetes por ter sido acusado de violação, está interessado no mercado do futebol português. O site Maisfutebol adianta que Dani Alves, agora pastor evangélico, pretende investir no Sporting Clube de São João de Ver.A equipa está na Liga 3 e tem como presidente de direção José Pedro da Costa Oliveira. Ainda segundo o mesmo jornal, o brasileiro já terá encaminhado os detalhes finais da compra. Em simultâneo, estará a ponderar um regresso ao futebol enquanto jogador. De acordo com o Maisfutebol, o contrato inicial poderá ter a duração de seis meses, entre janeiro de 2026 e junho do mesmo ano.O antigo lateral-direito da seleção brasileira e jogador do Barcelona esteve em prisão preventiva durante 14 meses, tendo saído após ser absolvido do crime de agressão sexual e pagar uma fiança de um milhão de euros. Dani Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março de 2024, tendo a sentença sido posteriormente revogada.Dani Alves continua a residir em Espanha. Desde que saiu da prisão, as suas publicações nas redes sociais têm sido, maioritariamente, citações bíblicas em espanhol. O antigo jogador é casado e teve recentemente um bebé..Tribunal da Catalunha absolve Dani Alves da acusação de agressão sexual\n.Caso do beijo a Hermoso. Rubiales condenado a multa de 10.800 euros por agressão sexual