César Peixoto renova com Gil Vicente até 2027. "Um orgulho enorme", diz treinador

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, a renovação de contrato com o treinador César Peixoto, que agora fica ligado ao clube até 2027. "É uma sensação fantástica, um orgulho imenso", realçou o técnico. O técnico, de 45 anos, cujo contrato terminava no final desta temporada, estende por mais um ano ligação ao emblema barcelense, vendo reconhecido o bom trabalho que está a desenvolver no clube.O Gil Vicente segue num surpreendente quarto lugar do campeonato, com 22 pontos, em 10 jornadas, tendo apenas duas derrotas na prova, frente a FC Porto e Benfica.Para César Peixoto, é um "orgulho enorme ver reconhecido" o trabalho que tem desenvolvido no clube. "Penso que é um trabalho em conjunto que culmina na minha renovação", disse o técnico num vídeo transmitido pelas redes sociais do clube. "Enquadro-me perfeitamente no ADN do clube. Há uma ligação verdadeira", realçou o treinador do Gil Vicente, onde foi jogador.Veja aqui o vídeo com as declarações de César Peixoto:. "A história continua. O trabalho, a dedicação e a paixão pelo Gil Vicente FC seguem juntos no mesmo caminho", lê-se na mensagem do clube, publicada no Facebook. "César Peixoto renova até 2027 e continua a liderar o projeto gilista com a mesma ambição de sempre", destaca o emblema de Barcelos. . César Peixoto chegou ao clube minhoto no último terço de 2024/25, para suceder a Bruno Pinheiro, tendo conseguido o objetivo manter o clube na I Liga.Atingida essa meta, o técnico foi convidado a dar sequência ao projeto esta época, planeando a temporada e construção do atual plantel desde o início.O Gil Vicente é o sexto clube que César Peixoto treina, depois Varzim, Académica de Coimbra, Chaves, Moreirense e Paços de Ferreira.