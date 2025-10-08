Cristino Ronaldo é o primeiro futebolista com fortuna superior a mil milhões de dólares

Mais um recorde para Cristiano Ronaldo, desta vez fora de campo.O futebolista português tornou-se o primeiro futebolista a alcançar uma fortuna superior a mil milhões de dólares. De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, o português dispõe, à data, de 1,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual). O último fator decisivo é a renovação de contrato com o Al Nassr, clube que o próprio representa desde janeiro de 2023. As duas partes chegaram a acordo em junho, com o português a saber que vai receber 700 milhões de dólares em dois anos, até 2027.O valor contempla salário, prémio de assinatura e acordos publicitários com determinadas marcas. Somam-se ainda o bónus por golo marcado e outros bónus por performance desportiva, assim como uma participação de 15% no capital do Al Nassr.Em causa está um salário muito superior a qualquer outro que o próprio recebeu em toda a carreira. Um dado que é ainda mais evidente se comparados os valores líquidos, na medida em que, naquele país, não paga qualquer imposto sobre o rendimento.Recorde-se que o futebolista, hoje com 40 anos, dispõe de investimentos em empresas de diversos setores, desde o imobiliário à porcelana. De resto, já assumiu que quer ser dono de clubes de futebol no futuro..Ronaldo renova pelo Al Nassr. Vai receber 366 milhões de euros para correr atrás da história e do golo mil.Ronaldo fala do seu futuro e elogia Martínez. Selecionador vai continuar, garante presidente da FPF