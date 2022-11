Cristiano Ronaldo quer "realizar o sonho de todos os portugueses" no Mundial 2022

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para dizer que, no meio do turbilhão mundial em que se colocou com a entrevista a Piers Morgan, está concentrado na seleção e no Mundial 2022, que começa no domingo. "Foco total e absoluto nos trabalhos da seleção nacional. Grupo unido, rumo a um só objetivo: realizar o sonho de todos os portugueses!", escreveu o capitão no Instagram depois do primeiro treino da seleção rumo ao Qatar 2022.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Na entrevista, Ronaldo afirmou sentir-se "traído" pelo Manchester United e disse "não ter respeito" por Ten Hag porque ele também não o respeitou. Já esta segunda-feira foi revelado mais um excerto da conversa, onde o português disse que os dirigentes do clube inglês "não acreditaram" nele quando justificou a ausência no estágio de pré-época com um problema de saúde com Bella Esmeralda, uma das filhas de CR7.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa das quinas concentrou-se hoje na Cidade do Futebol. Ronaldo foi o primeiro a subir ao relvado para a primeira sessão de trabalho. Sorridente, o capitão português mostrou ter a pontaria afinada, fazendo o primeiro golo durante os 15 minutos que os jornalistas puderam observar.

O jogador do Manchester United foi um dos 15 jogadores presentes no treino sob as ordens de Fernando Santos. Os outros dez - António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Ricardo Horta, Diogo Costa, Bruno Fernandes, Palhinha e Rafael Leão - ficaram no ginásio em treino de recuperação.

A seleção volta a treinar na terça-feira (10.30). Até quarta-feira os jogadores vão estar em regime livre, depois concentram-se para o jogo com a Nigéria, marcado para quinta-feira (18.45, no Estádio de Alvalade).

A viagem para Doha está marcada para sexta-feira. Portugal estreia-se no Mundial a 24 de novembro, frente ao Gana, antes de defrontar o Uruguai (28 novembro) e Coreia do Sul (2 de dezembro) no Grupo H do Mundial 2022.