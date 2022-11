Ronaldo dá entrevista explosiva: "Senti-me traído pelo Manchester United. Tornaram-me a ovelha negra"

Cristiano Ronaldo quebrou finalmente o silêncio numa entrevista explosiva em que diz sentir-se traído pelo Manchester United, e admite que não respeita o treinador neerlandês Erik ten Hag, além de abordar aspetos da sua vida privada como a morte de uma dos filhos gémeos durante o parto.

"O Manchester United tentou forçar a minha saída. Não só o treinador, mas também outras duas ou três pessoas que estão à volta do clube. Senti-me traído e senti que também outras pessoas não me queriam no clube. Não só nesta época mas no ano passado também", disse Ronaldo na entrevista de 90 minutos, cujos excertos foram já divulgados pelo The Sun.

Ronaldo diz que foi transformado em "ovelha negra", a quem culparam por tudo.

Sobre o treinador, deixou claro: "Eu não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", atirou Ronaldo. "Se não tens respeito por mim, nunca vou ter respeito por ti", indicou o jogador português, de 37 anos.

Sobre o anterior treinador, o alemão Ralf Rangnick, também não poupou críticas. "Se nem és treinador, como é que podes ser o patrão do Manchester United? Nunca tinha ouvido falar dele."

O jogador explica que desde que Alex Ferguson deixou o clube, não viu qualquer evolução no Manchester United. "O progresso foi zero", indicou. "Ele [Ferguson] sabe melhor do que ninguém que o clube não está no rumo que merece estar. Ele sabe, toda a gente sabe", acrescentou.

Ronaldo admite que este é "o período mais difícil" da sua vida, tanto profissional como pessoalmente, falando da morte do filho e do apoio que sentiu de todos os adeptos quando regressou aos jogos.

Contudo, diz que o clube foi menos apoiante quando a filha de três meses foi hospitalizada em julho e ele não conseguiu regressar a tempo da pré-época, porque queria estar com ela. Acusa o clube de falta de "empatia".