Cristiano Ronaldo não treinou e vai falhar o jogo com a Nigéria

Fernando Santos revelou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo não treinou devido a uma "indisposição gástrica" e vai falhar o jogo de preparação com a Nigéria, quinta-feira, no Estádio José Alvalade (18.45). O selecionador nacional recusou ainda a ideia de ser obrigado a colocar CR7 a titular e defendeu que a entrevista polémica que ele deu a Piers Morgan não afeta a seleção. "Esta questão não tem nada a ver connosco nem com a seleção. Foi o jogador, o homem que decidiu dar uma entrevista. Ele não fala da seleção nacional, é uma entrevista muito pessoal e temos de respeitar. Tem a ver com tolerância. Não vi ninguém na seleção a comentar o assunto", respondeu o técnico.

Questionado sobre se o capitão o tinha informada da entrevista, o selecionador respondeu: "Não tinha de informar. Ele não é livre? O que tem a ver com a seleção? O que afeta? O que me interessa é o que se fala cá dentro, de preparação para o Qatar, não nos afeta nada. Temos de respeitar a decisão dele. Não sei por que havemos de fazer isto... a mim não me afeta nada."

A seleção portuguesa chegará ao Mundial 2022 como aquela que tem mais minutos nas pernas. Isso é bom ou mau tendo em conta que a prova se joga a meio de uma época? "Quer dizer que há algum cansaço acumulado. Já tínhamos falado disso. Há que gerir bem. Em julho há jogadores que vão com ritmo, outros sem ritmo. A meio é quase a mesma coisa, alguns com paragem mais prolongada... o Cancelo é de todos o que mais minutos têm. Agora até ao dia 24 [dia do jogo com o Gana] vamos gerir todas estas questões para estarem todos bem", respondeu o selecionador nacional.

Sobre a Nigéria como adversário... "Não há hábito de seleções europeias defrontarem de continentes diferentes e Portugal vai defrontar de três diferentes no Mundial. As africanas, tem a ver com a sua cultura futebolística intrínseca. Temos mais hábitos com sul-americanas que já defrontámos muitas vezes. O Gana tem essa matriz, mudou muito, tem muitos jogadores na Europa. Mas por experiência sabemos que depois quando estão entre eles, vem sempre, é quase impossível que não venha, aquilo que é culturalmente intrínseco. Jogadores muito rápidos, muito talentosos. De resto sim. Não sei como a equipa se vai colocar amanhã em campo. Joga 4-3-3, 3-5-2. São diferentes, mas não havia um leque muito alargado de seleções disponíveis. O Peseiro também mostrou disponibilidade em jogar em Portugal, pelo que foi uma escolha boa", defendeu.

Fernando Santos chamou António Silva do Benfica para o Campeonato do Mundo de Futebol e disse ter "confiança total" no jovem de 19 anos: "Ele sabe que se foi convocado é porque acredito nele. Vi muitos jogos dele. Havia uma vaga para central. Foi diferente de outras convocatórias, em que levei centrais que podiam jogar como laterais, nesta desde o início resolvi que levaria quatro centrais. Tinha três praticamente certos: Danilo, Pepe e Rúben Dias. A escolha acabou por recair nele. Tem de se esforçar como fez quando chegou ao Benfica, onde à partida não seria titular", disse o engenheiro, revelando que vai ter algum tempo de jogo "para sentir o peso da camisola".

