Cristiano Ronaldo é apresentado esta terça-feira no Al Nassr

Cristiano Ronaldo vai ser apresentado amanhã (terça-feira, dia 3, às 16.00) no Al Nassr. O clube saudita anunciou a apresentação do jogador português nas redes sociais, minutos depois do jogador publicar um vídeo a anunciar a viagem para Riade: "Vemo-nos em breve, pessoal", disse o internacional português, em em 24 horas fez crescer as redes sociais do clube de menos de um milhões de euros para quase cinco milhões de seguidores.

Livre desde que rescindiu com o Manchester United em novembro, Ronaldo assinou com o Al Nassr até 2025, num contrato que pode ser histórico, caso se confirme que irá ganhar 500 milhões de euros em dois anos e meio. Os seja 200 milhões por época.

Será a quarta experiência internacional de CR7, depois de jogar no Manchester United (2003 a 2009 e 2021 a 2022), Real Madrid (2009 a 2018) e Juventus (2018 a 2021).

A estreia no Al Nassr está prevista para o dia 5 de janeiro, frente ao Al-Tai, na 12.ª jornada da liga saudita.