Conflito no Médio Oriente adia arranque do Mundial de Resistência no Qatar

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou esta terça-feira o adiamento da ronda inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), os 1.812 km do Qatar, inicialmente agendados para 28 de março no circuito internacional de Lusail. A decisão surge na sequência da escalada de tensão no Médio Oriente, nomeadamente do conflito envolvendo o Irão, que tem provocado instabilidade na região do Golfo.Em comunicado, a organização esclareceu que não se trata de um cancelamento, mas sim de um adiamento para data ainda por definir, apontando a possibilidade de a corrida ser reagendada para o final da temporada de 2026. Também o tradicional prólogo — sessão coletiva de testes de pré-temporada — que antecederia a prova no mesmo traçado, foi igualmente adiado.O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, justificou a medida com razões de segurança. "A segurança e o bem-estar da nossa comunidade serão sempre a principal prioridade", afirmou, sublinhando que a decisão foi tomada em articulação com as entidades locais. O dirigente acrescentou ainda que os pensamentos da federação "permanecem com todos os afetados por estes acontecimentos recentes", manifestando esperança num regresso à estabilidade na região.Com o adiamento da prova no Qatar, o arranque do Mundial de Resistência passa agora para Itália. As 6 Horas de Imola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, entre 17 e 19 de abril, assumem o papel de primeira ronda da temporada. Seguem-se as 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, em maio, e as 24 Horas de Le Mans, em França, em junho, que passam assim a constituir a terceira etapa do campeonato.Entre os pilotos a tempo inteiro no WEC encontra-se o português António Félix da Costa, que compete na categoria Hypercar ao volante de um Alpine. Já Filipe Albuquerque deverá participar nas 24 Horas de Le Mans, integrando a equipa Cadillac.A instabilidade no Médio Oriente começa, assim, a ter impacto direto no calendário internacional do automobilismo, com a FIA a privilegiar uma abordagem cautelosa num contexto de incerteza crescente.