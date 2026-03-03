Conflito no Médio Oriente adia arranque do Mundial de Resistência no Qatar
FOTO: DPPI
Desporto

Conflito no Médio Oriente adia arranque do Mundial de Resistência no Qatar

Prova inaugural do WEC, prevista para 28 de março em Lusail, foi reagendada por razões de segurança; Imola passa a receber a primeira ronda da temporada
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou esta terça-feira o adiamento da ronda inaugural do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), os 1.812 km do Qatar, inicialmente agendados para 28 de março no circuito internacional de Lusail. A decisão surge na sequência da escalada de tensão no Médio Oriente, nomeadamente do conflito envolvendo o Irão, que tem provocado instabilidade na região do Golfo.

Em comunicado, a organização esclareceu que não se trata de um cancelamento, mas sim de um adiamento para data ainda por definir, apontando a possibilidade de a corrida ser reagendada para o final da temporada de 2026. Também o tradicional prólogo — sessão coletiva de testes de pré-temporada — que antecederia a prova no mesmo traçado, foi igualmente adiado.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, justificou a medida com razões de segurança. “A segurança e o bem-estar da nossa comunidade serão sempre a principal prioridade”, afirmou, sublinhando que a decisão foi tomada em articulação com as entidades locais. O dirigente acrescentou ainda que os pensamentos da federação “permanecem com todos os afetados por estes acontecimentos recentes”, manifestando esperança num regresso à estabilidade na região.

Com o adiamento da prova no Qatar, o arranque do Mundial de Resistência passa agora para Itália. As 6 Horas de Imola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, entre 17 e 19 de abril, assumem o papel de primeira ronda da temporada. Seguem-se as 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, em maio, e as 24 Horas de Le Mans, em França, em junho, que passam assim a constituir a terceira etapa do campeonato.

Entre os pilotos a tempo inteiro no WEC encontra-se o português António Félix da Costa, que compete na categoria Hypercar ao volante de um Alpine. Já Filipe Albuquerque deverá participar nas 24 Horas de Le Mans, integrando a equipa Cadillac.

A instabilidade no Médio Oriente começa, assim, a ter impacto direto no calendário internacional do automobilismo, com a FIA a privilegiar uma abordagem cautelosa num contexto de incerteza crescente.

image-fallback
Os melhores momentos do ano do Mundial de Resistência
image-fallback
Fórmula E: Felix Rosenqvist o mais rápido, António Félix da Costa 17º
automobilismo
Pilotos
mundial de resistência
wec
antónio felix da costa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt