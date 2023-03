Conceição mantém descontentamento, mas não sai antes do final da época

Sérgio Conceição não sai do FC Porto antes do final da época, garantiu ao DN uma fonte conhecedora do processo, confirmando que esta quarta-feira o treinador manteve uma reunião com Pinto da Costa no Olival, onde voltou a mostrar ao presidente portista o seu descontentamento face ao desinvestimento na equipa de futebol, apesar de os ânimos estarem agora mais serenados.

Segundo foi possível apurar, a questão de fundo e as preocupações do técnico que chocam com a SAD prendem-se com a falta de reforços de qualidade, pois Conceição entende que têm saído ano após ano jogadores importantes por valores elevados e as vagas são colmatadas com futebolistas menos experientes. Muitas das vezes os reforços nem sequer foram indicados pelo técnico ou não eram primeiras escolhas.

Sérgio Conceição, porém, reafirmou a mesma fonte, vai manter-se até ao final da época no comando dos dragões, e só depois fará uma reavaliação, dependendo a sua continuidade de determinadas garantias a nível de reforços e saídas de jogadores que considera fundamentais para o seu projeto.

Este choque entre Conceição e Pinto da Costa surgiu depois de um desentendimento sobre o investimento feito na equipa de futebol. O treinador defendeu que lhe faltaram recursos, o presidente respondeu e lembrou-o dos milhões gastos em jogadores como Grujic, Veron e David Carmo.

Esta quarta-feira, à saída do Olival, Pinto da Costa disse esperar que o treinador cumpra o seu contrato. "Tem contrato até 2024 e quero que cumpra até final. Se eu disse que houve investimento e houve, ele nunca disse que não houve. Falou dos jogadores, até numa tentativa de os valorizar. Ainda não têm categoria para ter uma guerra que me ponha a mim separado do Sérgio", referiu.