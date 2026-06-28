Como um Mundial ao pedal: Volta a França gera lucros milionários

A seleção francesa de futebol de Mbappé e de tantos outros craques pode ter ganho o Mundial de 2018, na Rússia, chegado à final em 2022, no Qatar, e ser uma das favoritas à conquista da atual edição da prova, na América do Norte, mas no país europeu, e não só, a bola vai dividir atenções com as bicicletas a partir de dia 4 e até dia 26. A 113ª edição da Volta à França, o icónico e cada vez mais rico Tour, deve gerar mais de mil milhões de euros em benefícios económicos, segundo o Ministério do Desporto local. Em 2025, estima o governo de Emmanuel Macron, o Tour movimentou 955 milhões de euros para o país em hotelaria, turismo, logística, segurança e infraestrutura. Cada uma das etapas, da partida de Barcelona, na vizinha Espanha, à meta nos Campos Elísios, em Paris, gera uma injeção imediata de 1,5 milhões nas cidades envolvidas, que se batem por sediar uma chegada, segundo a mesma fonte – para quem não está familiarizado com a maratona ciclística de 21 dias, salvo a citada capital francesa e picos icónicos, como o Alp d’Huez, o Mont Vendoux, ou o Col de Tourmalet, nenhum outro ponto do itinerário tem presença garantida de edição para edição. Em paralelo, com 3,5 mil milhões de espectadores de 190 países mundo afora através da televisão tradicional e das plataformas de streaming, o Tour oferece uma arena perfeita para exposição de marcas e patrocínios: em 2025, a UAE Team Emirates, equipa do campeoníssimo Tadej Pogacar, cresceu 22% por comparação com 2024 em valor de marca graças à constante presença nos media. Embaladas pela equipa de Abu Dhabi, outras empresas do médio e extremo oriente começam a apostar na corrida para se expor. No total, resume o site Luxuo, a prova fundada em 1903 e hoje dirigida pela Amaury Sports Organisation, que organiza a maioria das principais provas em bicicleta de França, além do Dakar Rally, tem mais de 40 parceiros, de bancos a marcas de desporto, passando por gigantes da tecnologia e, claro, emissoras de TV. Os protagonistas, corredores e equipas, ganham 2,3 milhões em prémios por etapa, por camisola amarela vestida, por vitória na classificação por montanha, por pontos ou da juventude, cabendo ao vencedor individual uma fatia de 500 mil. As equipas, entretanto, queixam-se de receberem pouco da organização para pagar 70 atletas, incluindo setor de formação e equipa feminina, e a gigantesca e sofisticada estrutura móvel de apoio (mais de 4500 pessoas para apenas 176 ciclistas compõem o circo). São os patrocinadores que assumem o essencial dos cerca de 25 milhões anuais de euros investidos para manter as equipas. No desporto propriamente dito, o fenómeno esloveno Pogacar é o super favorito à quinta vitória geral, terceira consecutiva, apesar da forte concorrência do dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor em 2022 e 2023, da neerlandesa Visma Lease a Bike. O mexicano Isaac del Toro, até por ser da equipa de Pogacar e, por isso, servir sobretudo de apoio ao companheiro, o francês (de ascendência portuguesa) Paul Seixas, da Decathlon, ainda uma estrela em ascensão, e o belga Remco Evenepoel, da Red Bull-Bora-Hansgrohe, único nos últimos anos a dar luta ao duo extraterrestre Pogacar-Vingegaard, correm por fora. Números955. Milhões de euros que a Volta a França em bicicleta envolveu no ano passado.190. Número de países para os quais é transmitido o Tour, somando 3,5 mil milhões de espectadores.22%. Crescimento do valor da marca Team Emirates, do fenómeno Tadej Pogacar, por exposição nos media, de 2024 \u0007para 2025. .Fórmula 1. Vitória de Lewis Hamilton pode ter gerado mais de 30 milhões