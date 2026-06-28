O fenómeno esloveno Pogacar é o super favorito à quinta vitória geral no Tour.
O fenómeno esloveno Pogacar é o super favorito à quinta vitória geral no Tour.CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA
Desporto

Como um Mundial ao pedal: Volta a França gera lucros milionários

Os super eventos desportivos não se esgotam na festa do futebol. Estima-se que a corrida francesa, que começa na semana que vem, gere mais de mil milhões de euros. 
João Almeida Moreira
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