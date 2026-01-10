Com Ndoye e Charles como heróis, V. Guimarães vence Sp. Braga e conquista pela primeira vez a Taça da Liga

O Vitória de Guimarães conquistou este sábado, 10 de janeiro, a Taça da Liga pela primeira vez na sua história ao vencer o Sporting de Braga por 2-1, na final disputada no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.Este foi o terceiro troféu da história dos vimaranense, depois de terem conquistado a Supertaça em 1988 e a Taça de Portugal em 2013. Além disso, tornaram-se na sétima equipa a vencer a Taça da Liga, juntando-se a Benfica (8 troféus), Sporting (4), Sp. Braga (3), V. Setúbal (1), Moreirense (1) e FC Porto (1). Os bracarenses até se colocaram a vencer logo aos 17 minutos através de um livre direto marcado pelo costa marfinense Mario Dorgeles. A resposta do Vitória chegou na segunda parte, primeiro com um penálti marcado por Samu Silva, após uma mão na bola do defesa bracarense Vítor Carvalho.Aos 78 minutos, o treinador vimaranense Luís Pinto lançou em campo o senegalês Alioune Ndoye, que tinha sido o herói da meia-final com o Sporting ao marcar no tempo extra os dois golos do triunfo. Foram precisos apenas cinco minutos para cabecear para o fundo da baliza, na sequência de um canto de Samu.Até final, o Sp. Braga tentou tudo para empatar e levar a final para o desempate por penáltis, mas duas bolas nos ferros e duas grandes defesas do guarda-redes Charles foram mantendo a vantagem.A partida terminou com um momento de grande tensão, quando o árbitro Hélder Malheiro mandou marcar penálti a favor do Sp. Braga, que tinha assim a grande oportunidade de empatar, mas o remate de Rodrigo Zalazar, a grande figura da meia-final com o Benfica, foi defendido pelo brasileiro Charles, que se juntou a Alioune Ndoye como heróis desta final four da Taça da Liga.Veja os golos: