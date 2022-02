Coleção de carros de Ronaldo avaliada em 21 milhões de euros

Bugattis, Ferraris, Rolls-Royce e agora um Cadillac Escalade oferecido pela namorada Georgina Rodríguez aquando do 37.º aniversário de Cristiano Ronaldo, comemorado no sábado. A garagem da mansão de Madrid do internacional português contém uma coleção de carros avaliada em 21 milhões de euros, segundo uma contabilidade do jornal Daily Mail através do que deu para ver da série documental sobre a mulher do avançado do Manchester United.

O novo membro da coleção, um 4x4x com 5,5 metros de comprimento, não está à venda na Europa, pelo que Georgina teve que importá-lo dos Estados Unidos. As versões da gama alta superam os 88 mil euros.

Ainda assim, a joia da coroa da garagem de Cristiano Ronaldo continua a ser o Bugatti Centodieci, um modelo avaliado em dez milhões de euros e que teve a edição limitada de apenas dez unidades em todo o mundo. Com 1600 cavalos de potência, acelera dos 0 aos 100 quilómetros por hora em apenas 100 segundos e estima-se que possa atingir uma velocidade máxima de 380 km/h.

Mas sendo a Bugatti a sua marca favorita, o futebolista tem na sua coleção outros modelos do fabricante, um deles um Bugatti Veyron cujo preço ronda os dois milhões de euros. Em 2010, quando foi lançado, chegou a ser considerado o carro urbano mais rápido do mundo pelos livros dos recordes do Guinness, depois de ter alcançado os 431,072 km/h. Outro Bugatti da coleção de CR7 é um Chiron avaliado em 2,4 milhões de euros.

No entanto, o carro mais utilizado costuma ser um Chevrolet Camaro, que custou pouco mais de 40 mil euros.

Outro carro com avaliação superior ao milhão de euros é um Ferrari Monza comprado diretamente à marca italiana durante uma visita às oficinas da fabricante, em Maranello, em maio do ano passado. Este modelo foi considerado o superdesportivo mais bonito de 2018, está avaliado em 1,6 milhões de euros e consegue atingir os 300 km/h, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos. É um descapotável sem teto nem para-brisas inspirado nos modelos de competição das décadas de 1950. Só existem 599 unidades em todo o mundo.

Na garagem de Ronaldo há ainda um Ferrari 599 GTO avaliado em 600 mil euros, um McLaren Senna que ronda o milhão de euros e dois Rolls-Royce (um Cullinan, de 350 mil euros, e um Phantom Drophead Coupé, um descapotável de 600 mil euros). Fora dessa garagem, o internacional português tem ainda carros de marcas como Lamborghini, Mercedes, Range Rover e Bentley.