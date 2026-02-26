Clássico entre Benfica e FC Porto marcado para o dia 8 de março
Clássico entre Benfica e FC Porto marcado para o dia 8 de março

O jogo tem início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz. Na véspera, o Sporting visita o Sp. Braga (18:00).
O clássico entre o Benfica e o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser disputado no dia 08 de março, um domingo, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O jogo tem início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, naquele que será o terceiro confronto entra as duas equipas na temporada, depois de um empate 0-0 na primeira volta do campeonato e do triunfo dos ‘dragões’ (1-0) nos quartos de final da Taça de Portugal, ambos disputados no Porto.

Com 23 jornadas já disputadas, FC Porto é o atual líder do campeonato, com 62 pontos, mais sete do que o Benfica, que segue em terceiro, e mais quatro do que o Sporting, segundo.

Nesta ronda, os leões visitam o Sporting de Braga, que é quarto, em partida agendada para sábado, dia 07 de março, também às 18.00.

