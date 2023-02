City falha aproximação ao líder e Kane torna-se o melhor marcador do Tottenham

Um golo do futebolista Harry Kane, que se tornou o melhor marcador do Tottenham, deu este domingo a vitória diante do Manchester City (1-0), que não aproveitou a derrota do Arsenal para se aproximar da liderança da Liga inglesa.

O internacional inglês passou a ser o maior artilheiro de sempre dos 'spurs', com um total de 267 tentos, ultrapassando o falecido Jimmy Greaves (266), e também o terceiro jogador a chegar à cifra dos 200 golos na Premier League, depois de Alan Shearer (260) e Wayne Rooney (208).

Em Londres, o golo histórico apontado pelo ponta de lança aconteceu quando decorria o minuto 15 do encontro da 22.ª jornada, num lance em que os 'citizens' perderam a bola em zona proibida, possibilitando ao médio dinamarquês Hojbjerg recuperar e servir de 'bandeja' Kane.

O melhor que o campeão inglês conseguiu fazer foi atirar ao travessão, por intermédio do argelino Riyad Mahrez, já no período de descontos do primeiro tempo.

Nos 'citizens', Bernardo Silva mereceu a confiança de Pep Guardiola e foi aposta inicial, ao contrário de Rúben Dias, que continua a ver os jogos do banco de suplentes.

Com este resultado, o conjunto de Manchester mantém-se no segundo lugar, com 45 pontos, em 21 jogos, contra os 50, em 20, do líder Arsenal, que perdeu com o Everton (1-0), no sábado.

Já os 'spurs', que aos 87 minutos, ficaram reduzidos a 10, face à expulsão do central Romero, passam a contabilizar 39 (22 jogos), no quinto posto, atrás de Newcastle (quarto, com 40, em 21) e Manchester United (terceiro, com 42, em 21).

Mais cedo, um golo apontado pelo galês Brennan Johnson, aos 14 minutos, revelou-se suficiente para o Nottingham Forest bater em casa o Leeds (1-0), que deixa os anfitriões no 13.º posto, com 24 pontos, enquanto o emblema visitante é a primeira equipa acima da zona perigosa da tabela, na 17.ª posição, com 18.