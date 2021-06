Christian Eriksen deixa mensagem. "Estou bem, dadas as cirscunstâncias"

O jogador dinamarquês Christian Eriksen no hospital depois de ter caído inanimado durante o jogo do Europeu frente à Finlândia

"Olá a todos, muito obrigado pelos doces e incríveis cumprimentos e mensagens de todo o mundo. Significam muito para mim e para a minha família. Estou bem, dadas as circunstâncias". As palavras são de Christian Eriksen, o jogador dinamarquês que no passado fim de semana caiu inanimado em pleno relvado durante o jogo do Europeu frente à Finlândia.

O médio da seleção da Dinamarca publicou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais a informar que se sente bem, mas que continua hospitalizado em Copenhaga. "Ainda tenho de fazer mais exames no hospital, mas sinto-me ok", lê-se na publicação que partilhou no Instagram.

Aos cerca de 3,2 milhões de seguidores nesta rede social, Eriksen partilhou uma imagem, na qual o podemos ver a sorrir no hospital.

"Agora, vou torcer pelos rapazes da seleção da Dinamarca nas próximas partidas. Joguem por toda a Dinamarca"​​​​, conclui o jogador.

O encontro do passado sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de Eriksen ter caído inanimado do relvado.

O jogador recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital.

O jogo foi retomado mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro, e a Finlândia venceu o encontro por 1-0.