UEFA: Eriksen está "estável e consciente". Jogo retomado

Christian Eriksen, médio e capitão da seleção da Dinamarca, caiu inanimado no relvado quando o jogo com a Finlândia, em Copenhaga, estava perto do intervalo. Uma foto entretanto disponibilizada pela AFP mostra o jogador consciente, na maca, a deixar o estádio rumo ao hospital. A Federação dinamarquesa também já confirmou que o jogador recuperou a consciência, está estabilizado e a ser submetido a exames médicos num hospital em Copenhaga. Informação também avançada pela UEFA: "Está estável e consciente." A UEFA acabou de anunciar que o jogo será retomado às 19.30.

As equipas médicas correram de imediato assim que o jogador desfaleceu no relvado, e foram feitas massagens cardíacas ao jogador do Inter Milão, de 29 anos, que entretanto já foi transportado para o hospital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© EPA/Martin Meissner

Ao mesmo tempo, o semblante dos outros jogadores em campo e dos adeptos era de grande preocupação, havendo mesmo lágrimas a escorrer pelas faces. Também a mulher do jogador estava em lágrimas no estádio.

Os jogadores recolheram aos balneários, não se sabendo se a partida será reatada, uma vez que oficialmente a UEFA diz que o jogo está suspenso. O certo é que Eriksen já deixou o relvado, aguardando-se por mais notícias a qualquer momento.

A seleção nacional de futebol portuguesa, entretanto, já enviou uma mensagem ao jogador dinamarquês.

Eis a mensagem da Seleção Nacional, Equipa Técnica e Comitiva da FPF em Budapeste.

"Gostaríamos em nome da Seleção Nacional e da FPF de expressar a nossa mais profunda solidariedade ao jogador Christian Eriksen pelos acontecimentos a que todos pudemos assistir, com enorme choque e estupefação, durante o encontro realizado, hoje, entre a Dinamarca e a Finlândia.

Estendemos a palavra de conforto possível, nesta hora tão difícil, a toda a família do jogador, à equipa nacional e à federação dinamarquesas, desejando ardentemente que o jogador possa recuperar, o mais depressa possível e plenamente, de um infortúnio tão grave como injusto."

Força Eriksen!

Todos os jogadores da Seleção Nacional, Equipa Técnica e Comitiva da FPF em Budapeste.