Casa Pia e Torreense, com Taça pelo meio, disputam vaga na I Liga em 20 e 28 de maio

A presença do Torreense, finalista da Taça de Portugal, no play-off de acesso à edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol reagendou este domingo os embates com o Casa Pia para a próxima quarta-feira, 20 de maio, e para quinta-feira, 28 de maio.O emblema de Torres Vedras, terceiro da II Liga, vai disputar pela segunda vez a final da prova rainha, frente ao Sporting, detentor do troféu, no próximo dia 24, no Estádio Nacional, em Oeiras, impossibilitando a realização no sábado, data inicialmente prevista.Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou a realização dos jogos na quarta-feira, dia 20 de maio, em casa do Torreense, às 18h00, e, praticamente uma semana depois, em 28 de maio, uma quinta-feira, em Rio Maior, terreno do Casa Pia, às 20h00.O Casa Pia terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, com 30 pontos, enquanto o Torreense concluiu a II Liga no terceiro posto, com 59.Desde 2021, apenas o AVS conseguiu evitar a descida à II Liga no play-off, na época passada, impondo-se ao Vizela.