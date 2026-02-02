Casa Pia acaba com a invencibilidade do FC Porto a uma semana do clássico com o Sporting (veja os golos)

O FC Porto sofreu esta segunda-feira, 2 de fevereiro, a primeira derrota na I Liga 2025/26, à 20.ª jornada. A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli foi derrotada, em Rio Maior, pelo Casa Pia, por 2-1, um resultado que faz a aumentar o interesse do clássico da próxima ronda, uma vez que o Sporting visita o Dragão com apenas quatro pontos de desvantagem e vê renascer o sonho do tricampeonato.Os casapianos começaram muito bem a partida e adiantaram-se no marcador aos 12 minutos pelo espanhol Larrazabal, que desviou ao segundo poste um cruzamento do francês Livolant.A surpresa acentuou-se nos instantes finais da primeira parte quando Thiago Silva, reforço de Inverno dos dragões, desviou para a própria baliza um livre apontado por Abdu Conté.A equipa de Francesco Farioli tinha na segunda parte a difícil missão de dar a volta à desvantagem de 0-2. E as coisas até começaram muito bem, pois na primeira jogada após o intervalo um passe de Alberto Costa permitiu a Pablo Rosario devolver a esperança ao FC Porto.Os dragões tentavam tudo para chegar ao empate, mas o guarda-redes Patrick Sequeira ia brilhando na baliza do Casa Pia.A 11 minutos do final, William Gomes deixou os portistas reduzidos a 10 jogadores por ser expulso devido a uma entrada sobre David Sousa, que ficou a sangrar da cara. O extremo brasileiro é assim baixa para o clássico da próxima jornada com o Sporting.No primeiro de onze minutos de tempo extra concedidos pelo árbitro foi Diogo Costa a manter o FC Porto vivo no jogo ao fazer uma grande defesa a remate de Clau Mendes.Só que os os dragões acabaram por não conseguir chegar ao empate e assim sofreram a primeira derrota da temporada na I Liga, deixando o Benfica como a única equipa do campeonato que ainda não perdeu.Ainda assim, os encarnados estão com nove pontos de atraso em relação aos dragões, que continuam na liderança, agora com o Sporting mais perto, com uma diferença de quatro pontos antes do clássico marcado para a próxima segunda-feira no Estádio do Dragão. .Sporting bate Nacional com um golo decisivo nos descontos