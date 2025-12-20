Casa das Seleções do Atletismo vai ser construída na Marinha Grande

Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, está confiante de que o projeto da Casa das Seleções do Atletismo iniciará as obras muito em breve. Ainda esta semana, a Federação reuniu com a Câmara Municipal da Marinha Grande e com responsáveis do ICNF, instituição à qual pertence o terreno, e “estamos a finalizar todos os detalhes para que as obras avancem. A construção será mais rápida do que o habitual porque vamos trabalhar com módulos já pré-fabricados e iremos ainda recuperar três ou quatro casas que já estão implantadas no espaço”, explicou ao DN Domingos Castro.Esta nova infraestrutura que ficará a pertencer à Federação Portuguesa de Atletismo será equipada com espaços para as disciplinas técnicas (lançamentos e saltos), bem como com ginásios, alojamentos, um Museu e contará ainda com o Estádio Municipal da cidade para a realização de treinos e provas. Para além das pistas onde os atletas poderão realizar os seus treinos. . “Queremos dar vida ao espaço, torná-lo também um espaço para a comunidade. A Federação gasta muito dinheiro em estágios para as nossas seleções. Com esta obra poderemos concentrar tudo na Marinha Grande”, continuou Domingos Castro que explicou também que “quando não estiverem as nossas seleções na Casado Atletismo, poderemos fazer protocolos com seleções de outros países e permitir que esses atletas utilizem as excelentes instalações que temos projetadas.”Por outro lado, o facto do espaço se situar na Marinha Grande tem também a ver com as deslocações. “temos atletas do norte do país que se queixam que têm de percorrer muitos quilómetros para virem estagiar para Lisboa ou para o Algarve. A Marinha Grande fica mais ao menos no centro. Esta ideia surgiu porque muitos dos elementos da nossa direção foram atletas e todos nós treinámos muito na região, que tem condições de excelência”, disse ainda o presidente federativo.A Casa do Atletismo terá capacidade para albergar 60n pessoas. Os responsáveis da Federação equacionam ainda a possibilidade de poder usá-la em permanência para atletas que possam treinar e viver na Marinha Grande, dando-lhes possibilidades de poderem estudar em escolas locais. .Pagar para ter licença para correr. Federação de atletismo esclarece norma para entrar em vigor em 2025-26.Domingos Castro toma posse como presidente da Federação de Atletismo dia 16