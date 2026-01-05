Carolina João e Diogo Costa no “pódio” dos melhores do Mundo.

Carolina João e Diogo Costa são dois velejadores com experiência e talento. A dupla tem vindo a afirmar-se internacionalmente, conquistando resultados que elevaram o nome de Portugal nas competições de elite da vela mundial. Atualmente ocupam a terceira posição do ranking mundial na classe 470 mista, na lista divulgada esta segunda-feira.“Claro que estamos muito contentes porque conseguimos manter a consistência que temos tido, e para a qual temos vindo a trabalhar. Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio não tivemos tanto tempo para nos adaptarmos um ao outro, mas cada vez sentimos que estamos melhores com a velocidade, com ventos fortes. A parte da estratégia também é fundamental e temos agora mais maturidade. A Vela é um desporto muito completo.”, referiu a velejadora portuguesa.Carolina João tem uma carreira marcada por prestações sólidas em classes técnicas de vela. Antes de competir com Diogo Costa na classe mista 470, tinha já experiência olímpica e internacional, incluindo uma medalha de prata no Campeonato Europeu de 470 em 2024. Diogo Costa traz igualmente um currículo internacional de alto nível. Antes da parceria com Carolina, tinha conquistado uma medalha de prata no Campeonato Mundial de 470 em 2021 e outra no Campeonato Europeu de 2024, o que demonstra a sua consistência competitiva ao mais alto nível. Para Diogo, esta dupla é já um projeto vencedor: “A Carolina estava nos singulares e não conhecia esta dinâmica de trabalhar em equipa. Ela é ótima. Se pensarmos que se entregou a um projeto totalmente diferente do que estava habituada e ainda por cima com resultados muito bons, isso diz tudo”.O ponto alto da dupla até agora foi a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde terminaram em 5.º lugar na classe 470 mista — um resultado histórico para a vela portuguesa, numa frota extremamente competitiva e que valeu um diploma para Portugal.Para Carolina João, “o nosso objetivo é sempre o apuramento para os Jogos Olímpicos, mas antes ainda temos este ano o Mundial no Japão onde queremos fazer melhor resultado do que nas grandes provas anteriores. A nossa pré-época é sempre maior do qua a das outras modalidades e acabamos por nos deslocar muito. É um bocadinho como na fórmula 1. Queremos sempre ver o que andam os outros a fazer. Este ano treinámos muito em Cascais e em Vilamoura. Geralmente trabalhamos 20 dias no mar e 10 dias com trabalho físico”.Mas a época das grandes competições internacionais começa em março com o campeonato da Europa em Vilamoura. Diogo Costa explicou ao DN como funcionam os dois na embarcação durante uma prova de 470. “Falamos constantemente, sempre com troca de informações. É das tarefas mais difíceis de perceber e executar. Somos duas pessoas, mas temos de pensar como uma só. E, por isso, a equipa técnica é muito importante, especialmente a psicóloga. Ajudou-nos a adaptar. Um fala muito e o outo ouve, mas não se pode sentir inferior. Nesta parte da comunicação, inicialmente era eu quem mais falava. Agora a Carolina também assume esse papel”, referiu. Após Paris, Carolina João e Diogo continuaram a competir intensamente nas principais regatas internacionais. Um dos momentos mais importantes foi a sua subida até à liderança do ranking mundial da classe 470 mista da World Sailing na atualização de maio de 2025, resultado de performances consistentes e pontos acumulados em provas como a Semaine Olympique Française.Apesar de terem enfrentado desafios em alguns eventos — como o Campeonato Mundial de 470 em Gdynia (Polónia), onde terminaram em 7.º lugar — a regularidade da dupla manteve-os entre os melhores do mundo na classe. Além disso, competições como a Lanzarote International Regatta testemunharam a capacidade de Carolina e Diogo para vencerem regatas de nível internacional, reforçando a sua posição de destaque no circuito competitivo. Fazer dupla com Diogo Costa foi para Carolina uma boa oportunidade. “O Diogo é um dos melhores velejadores que Portugal tem. Foi uma ótima oportunidade para os dois. O projeto era ambicioso, havia talento de ambas as partes e sinto que, passado um ano, demos um salto muito maior”, concluiu a atleta olímpica.Para além de Carolina e Diogo, também outros portugueses estão em destaque na lista publicada pela Federação Internacional de Vela, no que diz respeito aos melhores velejadores mundiais. Ainda na classe 470 Beatriz Gago e Rodolfo Pires ocupam o oitavo lugar. Em Fórmula Kite, Mafalda Pires de Lima é quinta no ranking feminino e Tomás Pires de Lima ocupa a 19ª posição no ranking masculino.