Carlos Sainz Jr. ganha corrida louca em Silverstone

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) venceu hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha, conquistando assim o primeiro triunfo na Fórmula 1, em Silverstone, a 10.ª prova do campeonato mundial. Nove anos depois, o hino espanhol voltou a ouvir-se num pódio de F1. Desde o triunfo de Alonso (que hoje terminou num espetacular 5.º lugar) em 2013 que tal não acontecia. Já Mick Schumacher conquistou os primeiros pontos na F1.

Sainz partiu da pole position pela primeira vez e somou o primeiro triunfo ao concluir as 52 voltas ao circuito britânico com uma vantagem de 3,779 segundos sobre o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e 6,225 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O campeão em título, Max Verstappen (Red Bull), não foi além do sétimo lugar, mas manteve a liderança da classificação de pilotos, com 181 pontos, mais 34 do que Pérez e mais 43 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminou a corrida de hoje no quarto posto.

O Grande Prémo da Grã-Bretanha esteve interrompido durante praticamente uma hora, devido a dois acidentes ocorridos na primeira curva, envolvendo vários pilotos, entre os quais o chinês Guanyu Zhou (Alfa Romeo), protagonista do incidente mais aparatoso, e o tailandês Alexander Albon (Williams), sem que tivessem sofrido lesões graves.