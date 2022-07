Acidente aparatoso logo na primeira volta interrompe GP da Grã-Bretanha

Um acidente numa curva logo na primeira volta do GP da Grã-Bretanha, que envolveu Zhou Guanyu, Alex Albon, George Russell, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, levou à interrupção da corrida por alguns momentos. O medical car chegou mesmo a entrar na pista devido ao aparato que envolveu o carro do japonês Zhou Guanyu.

O Alfa Romeo de Guanyu arrastou-se vários metros virado ao contrário, capotou novamente e passou por cima da proteção de pneus, parando só na grade de proteção.

Na altura, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato e campeão em título, já tinha assumido a liderança, ultrapassando o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que partiu, pela primeira vez na carreira, da pole position.

"Os dois pilotos estão conscientes [Albon e Zhou] e vão ser avaliados no centro médico. Mais informação vai ser dada a seu tempo", explicou a FIA. O diretor da Alfa Romeo assegurou que Zhou estava consciente e colaborante, tendo sido transportado para o centro médico do circuito de Silverstone.

Cerca de uma hora depois, o piloto chinês (Alfa Romeo) foi declarado apto pelo centro médico. "O condutor do carro n.º 24 (Zhou) foi declarado apto e libertado do centro médico", anunciou a Federação Internacional do Automóvel (FIA), na rede social Twitter, pouco depois de ter dado conta da avaliação dos envolvidos nos incidentes ocorridos no arranque da prova britânica, que levaram à bandeira vermelha.

Já a Williams deu conta do transporte por helicóptero de Albon para o hospital de Coventry.