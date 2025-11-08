Capitão Hjulmand salvou o Sporting nos instantes finais nos Açores (veja os golos)

O Sporting sofreu mas fez a festa nos Açores ao garantir um triunfo por 2-1, já em período de tempo extra, frente ao Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. Um cabeceamento do capitão Hjulmand consumou a reviravolta numa partida que foi bastante complicada para os campeões nacionais.Os açorianos começaram a partida da melhor maneira com o brasileiro Vinícius Lopes a abrir o marcador logo aos 5 minutos, com um remate cruzado após centro de Wendell Silva, que não deu hipóteses ao guarda-redes Rui Silva.O Sporting não se deixou afetar com a desvantagem e foi em busca do empate, o que acabou por acontecer aos 33 minutos através de um cabeceamento de Pedro Gonçalves, após um cruzamento largo de Geny Catamo.O início de segunda parte fica marcado pela lesão de Pedro Gonçalves, mas os leões foram sempre a equipa mais perigosa, tendo chegado à vantagem ao quarto de seis minutos de tempo extra concedidos pelo árbitro através do capitão Morten Hjulmand, que finalizou de cabeça um canto cobrado por Geovany Quenda.Ainda antes do final da partida o sportinguista Maxi Araújo foi expulso, bem como os açorianos Adriano Firmino e Sidney Lima.Com este resultado, os leões igualam provisoriamente o FC Porto na liderança da I Liga, com 28 pontos, sendo que os dragões jogam este domingo em Famalicão.Veja os golos: