Camarões e Sérvia empatam em jogo com reviravoltas e seis golos

Os Camarões, que estiveram a perder por 3-1, e a Sérvia empataram esta segunda-feira a três golos, no primeiro encontro da segunda jornada do Grupo G do Mundial de futebol de 2022, disputado em Al Wakrah.

Jean-Charles Castelleto (29 minutos), o ex-portistaVincent Aboubakar (63') e Eric Maxim Choupo-Moting (66') marcaram os golos dos camaroneses, enquanto Strahinja Pavlovic (45'+1), Sergej Milinkovic-Savic (45'+3) e Aleksansar Mitrovic (53') faturaram para os sérvios.

A ausência do guarda-redes André Onana diante da Sérvia causou alguma estranheza. Segundo a AFP, o guarda-redes terá sido afastado do Mundial por "motivos disciplinares". Outras fontes garantem mesmo que o guardião foi castigado depois de uma discussão com o selecionador Rigobert Song. O guarda-redes escolhido acabou por ser Devis Epassy, dos sauditas do Abha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mesmos com mais um jogo, Camarões e Sérvia seguem nos dois últimos lugares do agrupamento, ambos com um ponto, contra três de Brasil e Suíça, que se defrontam ainda hoje, a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa).

VEJA AQUI OS GOLOS:

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.