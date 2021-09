Bruno Fernandes falha penálti e Manchester United perde em casa

Bruno Fernandes falhou este sábado um penálti na derrota do Manchester United com o Aston Villa, em jogo da 6.ª jornada da Premier League.

Aos 90+3 minutos, o médio português teve nos seus pés a oportunidade de igualar o encontro realizado em Old Trafford, mas o seu remate foi parar à bancada, consumando-se assim a primeira derrota do Manchester United no campeonato.

Com Cristiano Ronaldo também no onze e Diogo Dalot a entrar aos 34 minutos para o lugar do lesionado Luke Shaw, o Manchester United tentou, mas não conseguiu chegar com verdadeiro perigo à baliza do Aston Villa que, com uma primeira parte inspirada, até teve um punhado de boas ocasiões para desfazer a igualdade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após 45 minutos em que o equilíbrio foi a nota dominante, os red devils acumularam oportunidades falhadas, com Bruno Fernandes, autor de várias assistências, a ser um dos mais insatisfeitos.

O uruguaio Edinson Cavani entrou aos 82 minutos para formar dupla atacante com Ronaldo, mas o uruguaio acabaria por estar envolvido no golo dos visitantes, ao falhar a marcação a Kortney Hause, que marcou de cabeça na sequência de um canto e levou o Aston Villa ao triunfo.

A primeira derrota do Manchester United no campeonato, e terceira nos últimos quatro encontros, foi também o primeiro jogo em branco de Cristiano Ronaldo desde que regressou a Old Trafford.

Cancelo ajuda City a vencer Chelsea

Já o Manchester City teve um início de jornada bem mais positivo, pois foi a Londres vencer o Chelsea por 1-0, naquela que foi a reedição da última final da Liga dos Campeões, ganha pelos londrinos no Estádio do Dragão.

Valeu à equipa de Pep Guardiola um golo Gabriel Jesus que, aos 53 minutos, recebeu a bola de João Cancelo, numa jogada iniciada num pontapé de canto, e, depois de um grande trabalho, rematou à meia volta para garantir os três pontos.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva também no onze inicial, o campeão Manchester City impôs a primeira derrota no campeonato ao Chelsea.