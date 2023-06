Brunão intratável oferece um e marca dois e Portugal fica mais perto da qualificação

Mais uma vitória e Portugal segue com 100 por cento de aproveitamento na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, depois de bater por 3-0 a Bósnia Herzegovina na Luz. Bruno Fernandes foi o homem do jogo, com um bis e a assistência que permitiu a Bernardo Silva abrir o marcador em cima do intervalo, num jogo que ameaçava tornar-se complicado perante um adversário que defendeu bem e até desperdiçou a primeira grande ocasião de golo.

Para o encontro deste sábado, Roberto Martínez só alterou duas peças em relação ao conjunto que goleou o Luxemburgo na segunda ronda: sem o lesionado Nuno Mendes, coube a Raphaël Guerreiro atuar no lado esquerdo da defesa, enquanto do outro lado João Cancelo avançou para a titularidade, remetendo Diogo Dalot para o banco. Na baliza, e como tinha avançado o selecionador, surgiu de novo Diogo Costa, que tinha perdido o arranque da qualificação devido a um problema físico. De resto, tudo igual, com CR7 na frente e João Félix à esquerda (embora por vezes fossem trocando de posição), naquela que era uma das poucas dúvidas em relação ao onze. Já os bósnios surgiram mais diferentes em relação às duas primeiras rondas, com os veteranos Dzeko e Pjanic mas sem Krunic (autor de um bis frente à Islândia), nas quais ganharam um jogo e perderam o outro - e, ainda por cima, sem terem podido fazer o habitual treino de adaptação devido a um problema com o avião que os transportou até Lisboa.

Com Rui Costa acompanhado na tribuna de honra por Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa e as bancadas repletas, Portugal não fez uma primeira parte bem conseguida, esbarrando frequentemente na muralha montada por Faruk Hadzibegic, com uma linha de cinco atrás e três homens no meio-campo. Sem espaços, a equipa das quinas procurou sempre rodar a bola, e até acabou por chegar ao golo quase em cima do intervalo, mas sem grande velocidade. Com boa parte dos jogadores já a correrem com os "vapores" do depósito depois de uma época extenuante, a verdade é que a Bósnia, sempre a espreitar o contra-ataque, desperdiçou as melhores ocasiões dos primeiros 45 minutos: depois de um primeiro remate logo aos quatro minutos por Hadziahmetovic, o golo esteve perto de acontecer aos 22 minutos, já Martínez ia abanando a cabeça no banco em sinal de desagrado com o que via. Se propositado ou não, só Barisic poderá dizer, mas a verdade é que o seu cruzamento ia entrando no ângulo da baliza, não fosse a extraordinária defesa de Diogo Costa. Logo a seguir Cristiano até marcou de cabeça após centro de Félix mas estava em posição irregular e caberia a Dzeko desperdiçar o 0-1 de forma incrível, na sequência de um passe por alto da esquerda que o apanhou isolado. O dianteiro do Inter tentou o remate de primeira, mas a bola bateu-lhe na canela e saiu sobre a trave (29').

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

CR passa a batuta a B&B

Sempre com dificuldades para arranjar espaços na frente, Portugal só respondeu com um remate de João Félix que Sahic desviou para canto, mas o golo acabaria por aparecer aos 44 minutos, depois de CR7 arrastar a defesa e deixar a bola em Bruno Fernandes, como sempre um dos melhores no seu 69º jogo da época. O médio fez o passe no instante certo e depois foi só Bernardo Silva soltar a sua magia, picando a bola com classe por cima do guarda-redes bósnio para o fundo da baliza (11º golo pela seleção).

Em vantagem, Roberto Martínez decidiu não fazer alterações para a segunda parte. A exibição não melhorou por aí além, exceto, claro, pelo facto de Portugal passar a atacar sem a ansiedade do primeiro tempo, contando com a atenção de Danilo Pereira no seu setor recuado. Por volta da hora de jogo, João Félix, que não esteve particularmente inspirado, deu o seu lugar a Rúben Neves, numa altura em que o jogo ameaçava "partir-se" e o técnico espanhol da seleção quis assegurar mais solidez a meio-campo. E a mudança acabou por se revelar decisiva para a equipa das quinas numa parte sem grandes ocasiões: Bruno Fernandes, numa boa combinação com CR7, ameaçou primeiro (75') e concretizou depois, na sequência de um cruzamento do médio que esteve no Wolves. A cabeçada do número 8 saiu como uma bala rumo à baliza e Sahic nada podia fazer para evitar o 2-0 (77') e o destino dos três pontos.

Martínez ainda fez entrar Otávio e Diogo Jota para os minutos finais. O dianteiro do Liverpool desperdiçou um golo certo a passe de um CR7 que mostrou como pode ser ainda muito útil à equipa (87') e Diogo Costa fez uma boa defesa (88') mantendo o registo defensivo impecável da seleção nesta qualificação. Mas caberia a um Brunão intratável fechar o marcador com um remate à entrada da área já na compensação. Agora, segue-se a Islândia antes de umas merecidas férias.

dnot@dn.pt