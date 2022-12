Brincadeira do Basileia com Portugal corre mal e clube suíço pede desculpa

A publicação surgiu esta terça-feira nas redes sociais do Basileia, uma montagem de jogadores suíços e do selecionador Murat Yakin com bigode, barba e cabelos longos, numa alusão a Portugal (as duas seleções defrontam-se hoje às 19.00).

"Talvez seja possível confundir Portugal com algo assim? Retocámos o estilo dos nossos ex-jogadores para o jogo de hoje, escreveu o clube nas redes sociais, em jeito de brincadeira.

Mas as críticas foram tantas, que o Basileia decidiu retirar a mensagem e foi obrigado a pedir desculpas. "Infelizmente, a publicação de hoje sobre a seleção suíça deu completamente errado. Foi totalmente impensado e, claro, de forma alguma pretende ser depreciativo ou insultuoso. Pedimos sinceras desculpas a todos que se sentiram afetados. Desculpem!", publicou o clube.