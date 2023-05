Benfiquistas "vão saber na altura certa" se Ramos e Otamendi ficam

Rui Costa à entrada para o jantar de comemoração do 38º título de campeão do Benfica

O presidente do Benfica disse esta segunda-feira que o futuro do avançado Gonçalo Ramos e do defesa Otamendi vão ser conhecidos em breve, considerando que o atual momento é para festejar o 38.ª título de campeão nacional em futebol.

Antes do jantar de comemoração da recente conquista, no Convento do Beato, em Lisboa, o presidente das 'águias' não quis abordar o futuro do jovem ponta de lança, de 21 anos, que anotou um total de 27 golos na temporada 2022/23, nem do capitão argentino Otamendi, de 35 e que está em final de contrato.

"[Os adeptos] Vão saber na altura certa [se ficam ou vão embora]. Vão saber tudo em tempo oportuno. Em breve, como é óbvio. O tempo de hoje é ainda para festejar o 38", disse Rui Costa, aos jornalistas presentes.

Sobre a conquista do campeonato nacional, o primeiro enquanto presidente 'encarnado', Rui Costa revelou o jogo em sentiu que o cetro já não iria escapar, apontado, agora, ao "mais difícil".

"Se tiver de escolher um jogo em que senti realmente que o título já não fugia foi o jogo com o [Sporting de] Braga. Agora, vem o mais difícil e para perceber isso não é preciso ser presidente ou andar no futebol há muito tempo: Ganhar a seguir a ganhar é sempre mais difícil do que ganhar o primeiro título", advertiu.

No domingo, o médio João Mário, um dos mais influentes na equipa de Roger Schmidt, por culpa dos 23 golos e das 13 assistências, renunciou à seleção portuguesa, com a qual venceu o Euro2016 e a Liga das Nações de 2019.

"Enquanto português, é menos um bom jogador na seleção e, mesmo que não fosse meu jogador, respeito a decisão do João Mário. São jogadores [João Mário e Rafa, que renunciou igualmente em setembro de 2022] que representaram a seleção durante anos e anos. Chega a uma altura da carreira que se acha, ou pode achar, que já não pode dar mais nada à seleção, que já não consegue conciliar", comentou.

O Benfica sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.