Encarnados lamentam "mentalidade de gangue de favela"

Pub

Benfica reage a novas acusações de Francisco J. Marques em publicação no Twitter dirigido à imprensa

Horas depois do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, ter falado de uma "forma de bullying às empresas" por parte do Benfica no que concerne ao caso dos emails, as águias reagiram através da sua conta de Twitter dirigido à imprensa.

"Quando a mentalidade de gangue de favela chega ao futebol dá nisto: não é grave roubar e difundir e-mails privados, ameaçar árbitros de morte, mostrar imagens de árbitros a sangrar com avisos. Isso não tem problema. Grave sim é quem em legítima defesa deteta e coloca processos a quem comete crimes de violação de correspondência privada", escreveram os encarnados.