Chineses estão em Lisboa com 30 milhões para Talisca

Médio brasileiro está emprestado ao Besiktas, da Turquia, que está a tentar travar a saída de um dos melhores jogadores

O Changchun Yatai, clube da primeira divisão chinesa, tem um emissário em Lisboa para tentar a contratação do brasileiro Talisca, que está emprestado ao Besiktas, da Turquia, apurou o DN.

O jogador de 23 anos há muito que tem sido apontado ao campeonato chinês, mas as ofertas que chegaram à Luz nunca convenceram. Agora, contudo, os números poderão aproximar-se dos 30 milhões de euros, valores esses que fazem com que o negócio seja possível, até porque também Talisca parece estar agradado com o contrato que o Changchun Yatai tem preparado para ele.

Há, no entanto, um grande obstáculo a ultrapassar: o Besiktas. O clube turco não pretende abrir mão de mais uma das principais estrelas, depois da saída de Tosun, para o Everton, neste defeso, e para deixar sair o médio ofensivo brasileiro está a pedir cinco milhões de euros, mais um milhão do que aquilo que pagou aos encarnados por dois anos de empréstimo.

Os próximos dias serão decisivos nesta negociação, mas o emblema chinês está confiante num desfecho feliz, tanto que enviou então ontem para Lisboa um emissário, que irá reunir pessoalmente com Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

Rakip confirmado no Palace

Entretanto, o Crystal Palace, da Premier League, confirmou ontem o empréstimo do benfiquista Rakip, que assinou neste defeso pelos encarnados, mas que não tinha espaço no plantel de Rui Vitória, pelo menos até final da temporada.

"Será uma honra jogar sob o comando de Roy Hodgson. É uma lenda e no Malmo todos o conhecem. O Crystal Palace é um clube fantástico, com muita história, e que joga um futebol atrativo. Foi a melhor opção para continuar a evoluir na minha carreira neste momento. É fantástico chegar à melhor liga do Mundo e fazer parte de uma grande equipa", salientou o sueco de apenas 21 anos, que chegou a custo zero à Luz, depois de terminar contrato com o seu antigo clube, o Malmo.